De Vrij ceduto in Arabia: arriva l’annuncio ufficiale

De Vrij MVP di Olanda-Turchia, sua la rete del momentaneo pareggio degli olandesi. Con l’Inter ha un altro anno di contratto

Sabato scorso de Vrij ha segnato il suo quarto gol con la maglia dell’Olanda. Un gol pesantissimo, perché ha consentito alla sua Nazionale di acciuffare la Turchia e dare il via alla rimonta poi completata da Muldur (autorete) su assist del suo compagno all’Inter, Denzel Dumfries.

Il difensore è stato premiato come MVP del match Olanda-Turchia, al termine del quale ha rispedito al mittente i rumors su un suo possibile trasferimento in Arabia: “Ho ancora un anno di contratto più un’opzione. È stata una stagione pazzesca. Io mi vedo all’Inter dove sono felicissimo”.

L’Al-Ittihad si è mosso per de Vrij, probabilmente dietro indicazione di Stefano Pioli, suo allenatore alla Lazio. Ma all’interno del club saudita c’è grande confusione, si è appena dimesso il presidente e il Ds Ramon Planes è in bilico. Inoltre, a meno di sorprese, lo stesso Pioli non assumerà più l’incarico, con possibili conseguenze anche sull’operazione de Vrij.

Va detto che all’Inter non è davvero mai arrivata una proposta ufficiale per il centrale classe ’92, ma anche che la società di Oaktree è apertissima alla cessione del numero 6, il cui contratto da circa 3,8 milioni scade a giugno 2025. Come filtrato dagli uffici di viale della Liberazione, il prezzo per il cartellino di de Vrij è stato fissato a circa 15 milioni di euro.

Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi, con de Vrij che potrebbe finire nel mirino di altre squadre della Saudi League. Intercettato da ‘Winwinsport’, il suo agente Federico Pastorello ha intanto gettato acqua sul fuoco dichiarando che quelli sull’Al-Ittihad “sono solo rumor”, e che “ora Stefan è concentrato solo su Euro 2024”.

Inter, assalto a Kim se parte de Vrij: gli ostacoli

L’addio di de Vrij ‘obbligherebbe’ l’Inter a prendere anche un nuovo centrale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Ausilio sta ragionando su un suo vecchio ‘pallino’, vale a dire il sudcoreano Kim. L’ex Napoli è però più un centrale di destra, non a caso il Ds interista pensava a lui già un annetto fa come sostituto di Skriniar.

Kim viene da un’annata negativa al Bayern Monaco, il quale l’estate scorsa lo strappò a De Laurentiis pagando la clausola di circa 50 milioni di euro. L’Inter potrebbe provarci con un’offerta di prestito, probabilmente una formula non gradita ai bavaresi con cui i rapporti sono comunque ottimi. Da capire pure la volontà del calciatore, che coi tedeschi ha un contratto fino a giugno 2027 da circa 6,4 milioni di euro netti a stagione.