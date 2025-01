Donnarumma-Inter, tutta la verità: l’alternativa è un vecchio rivale

Gianluigi Donnarumma continua a essere un nome accostato all’Inter sul calciomercato: una nuova alternativa arriva dall’estero

L’Inter è reduce dal pareggio in campionato contro il Bologna che ha generato non poche polemiche, un po’ per l’arbitraggio un po’ per la fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi, che ha lasciato decisamente troppo spazio ai diretti avversari. Tra i migliori in campo, infatti, c’è stato anche Yann Sommer.

L’estremo difensore nerazzurro ha salvato i suoi con un paio di interventi miracolosi, anche se spesso si porta dietro una serie di detrattori per il suo stile di gioco. Il suo percorso all’Inter, però, è destinato ad andare scemando a partire dalla prossima stagione, visto che la sua carta d’identità non è più così verde e la società sta già lavorando per assicurarsi un primo portiere che possa occupare quel ruolo per tanti anni.

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato in maniera approfondita della pista Carnesecchi, un portiere che piace tantissimo alla dirigenza e per cui Oaktree potrebbe essere disposta a un investimento davvero importante. Non è l’unico nome in lizza, perché non va scartata del tutto l’opportunità che riporterebbe a Milano Gianluigi Donnarumma, anche se sull’altra sponda del naviglio.

Non solo Donnarumma, Diogo Costa può essere un’alternativa per la porta

La ricerca dell’Inter indica che Josep Martinez non viene considerato un erede affidabile per il futuro, per cui in via di valutazione ci saranno diversi profili per i prossimi mesi. Per l’ex Milan, in realtà, la strada resta in salita, soprattutto a giugno 2025, anche il PSG potrebbe essere disposto alla separazione. Il problema è soprattutto l’elevato ingaggio del portiere della Nazionale italiana, che Oaktree potrebbe non essere disposto a pagare.

Detto di Carnesecchi, alcune possibilità resistono anche per il futuro di Diogo Costa. Il portoghese ha mostrato grande affidabilità nelle ultime stagioni, piace da tempo e aveva mostrato tutte le sue qualità, qualora ce ne fosse bisogno, anche nel doppio scontro con l’Inter in Champions League.

Anche in questo caso, però, i problemi non mancano: i costi dell’operazione sarebbero comunque elevati e diverse big europee potrebbero farsi avanti, aumentando ulteriormente le offerte in ballo. Va comunque tenuto in una lista di opzioni in cui non sarebbe affatto un’alternativa di secondo piano, ma un’occasione di livello internazionale.