Carnesecchi all’Inter, pronta la maxi offerta: intreccio con Donnarumma | ESCLUSIVO

L’Inter pensa al futuro della porta e ha messo nel mirino Marco Carnesecchi: i nerazzurri preparano una maxi offerta per l’Atalanta

Il rebus dei portieri dell’Inter va avanti ormai da tempo, addirittura dalla scorsa estate quando la dirigenza ha deciso di puntare su Josep Martinez dal Genoa, un estremo difensore di qualità e prospettiva, ma che sta facendo fatica a imporsi come una reale alternativa a Yann Sommer nel ruolo di primo portiere.

Lo svizzero è stato anche contro il Bologna tra i migliori in campo, respingendo diversi assalti temibili dei felsinei, ma la sua carta d’identità non è più così verde e ben presto l’Inter potrebbe tornare sul calciomercato alla ricerca di un primo di ruolo subito pronto e affidabile. Da quanto ci risulta, la priorità verrà data ai portieri italiani, anche per ampliare il blocco tricolore che sta già facendo le fortune dei nerazzurri tra difesa e centrocampo.

Per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, vi abbiamo già detto negli scorsi giorni: è un profilo che piace, ma l’ingaggio altissimo spaventa Oaktree, che preferisce spendere più per i cartellini dei talenti rispetto ad appesantire il monte stipendi. La situazione dell’ex Milan verrà monitorata, ma nel frattempo crescono le quotazioni di Marco Carnesecchi.

Carnesecchi fa impazzire l’Inter: in cantiere una super offerta per l’Atalanta

C’è da dire che gli scout nerazzurri si sono mossi da tempo per il titolare dell’Atalanta, fin dai tempi in cui giocava per la Cremonese e sempre con relazioni parecchio positive. Parliamo di un classe 2000 – compirà 25 anni quest’anno – dalla grande esplosività e capace di salvare anche gol che sembrano già fatti.

Inoltre, c’è la ferma convinzione che si tratti di un profilo completo, che all’Inter potrebbe migliorare ulteriormente nel gioco con i piedi. Secondo quanto risulta a ‘InterLive.it’, insomma, piace tantissimo, tanto che potrebbe scavalcare tutti i nomi in lizza al termine della stagione e diventare il preferito per la porta.

Addirittura, se alcune cessioni laute dovessero andare a buon fine, l’Inter conta di mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni più bonus, fino ad arrivare poco sopra i 35, per convincere l’Atalanta a cederlo. Non solo, perché Ausilio ha in cantiere anche un contratto pluriennale che lo renderebbe il riferimento tra i pali per la squadra dei prossimi lustri.

Certo, i bergamaschi potrebbero cedere Lookman la prossima estate, hanno perso Koopmeiners e non hanno grande voglia di privarsi anche del portiere. Per questo, anche una super offerta potrebbe non bastare, ma bisognerà verificare anche la volontà del calciatore.