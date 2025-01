L’interesse è concreto, l’Inter è pronta a piazzare il colpo dal Borussia Dortmund

Dal club giallonero potrebbe arrivare un colpo da urlo: Marotta ha intenzione di provarci, ecco il sogno di mercato dell’Inter

Non solo al campo, i pensieri dell’Inter sono rivolti anche al calciomercato. Difficile che da qui ad un paio di settimane arrivino sorprese degno di questo nome: d’altronde la rosa è forte e lo sta dimostrando su ogni fronte.

Parallelamente, però, come è giusto che sia la dirigenza di Viale della Liberazione sta programmando un futuro che potrebbe presentare tantissime novità a partire dal mese di giugno.

In difesa è tutto in divenire, a partire dall’ancora possibile rinnovo di Stefan de Vrij. Allo stesso modo dalla trequarti in su sarà effettivamente rivoluzione. Via Correa e Arnautovic, dentro magari un grandissimo nome. E nel frattempo Marotta potrebbe mettere in cima alla lista dei desideri una delle stelle più luminose della Bundesliga.

Addio Borussia, è il sogno dell’Inter per l’estate

Fari puntati in casa Borussia Dortmund, club che nel corso degli anni ha offerto al panorama calcistico europeo talenti di grandissimo valore. A questo punto l’occasione più che ghiotta per il club di Oaktree ha già un nome ed un cognome: Julian Brandt.

Dal Leverkusen al Borussia nell’estate 2019 per 25 milioni, adesso il 28enne di Brema è uno dei trequartisti più talentuosi e apprezzati del panorama internazionale. Il classe ’96 la prossima estate potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire: il motivo è presto detto. Brandt è in scadenza il 30 giugno 2026 con il Borussia Dortmund e al momento non sembrerebbero esservi particolare accelerate in direzione rinnovo.

Ecco perché ad un anno dalla scadenza Marotta potrebbe pianificare il grande colpo, anticipando la concorrenza di grandi squadre che Brandt ce l’hanno sul taccuino da tempo. Una perla che, alle spalle degli attaccanti, potrebbe risultare decisiva nel gioco di Simone Inzaghi.

Brandt-Inter, le cifre del super colpo

30 i milioni di euro che il Borussia Dortmund accetterebbe per lasciar partire Brandt in estate: una cifra importante che, rispetto al valore del ragazzo, sarebbe un investimento che anche Oaktree potrebbe prendere seriamente in considerazione.

Brandt è da anni il faro del gioco del Borussia Dortmund, quest’anno tra campionato e coppe è già arrivato a 3 gol e 6 assist vincenti in 20 presenze complessive. Numeri importanti per un calciatore che anche in Serie A farebbe la differenza.

Un altro punto a favore dell’operazione Brandt sarebbe rappresentato dall’ingaggio del gioiello tedesco. Dal Borussia Dortmund percepisce 3,7 milioni di euro all’anno: molti meno rispetto ad un altro big del centrocampo nerazzurro come Hakan Calhanoglu che ne guadagna 6,5.

Un’idea, una suggestione che intriga dirigenza in primis ma anche la tifoseria. La pista che porterebbe a Brandt al momento è solo teorica ma Marotta – si sa – quando punta concretamente un calciatore è per portarlo il prima possibile ad Appiano Gentile.