Rinforzo spaventoso dall’Arabia: “Inter pronta a chiudere”

I nerazzurri sarebbero molto vicino a completare una operazione di assoluto livello. Stando alle informazioni che arrivano dalla Francia, l’interesse sarebbe reale

In viale della Liberazione si lavora attentamente sul calciomercato. Come spiegato in più di un’occasione, la priorità del club nerazzurro è rivolta alla prossima stagione, tuttavia Marotta e Ausilio continuano ad essere molto attenti alle eventuali sorprese che potrebbe regalare la sessione attualmente in corso e dalla Francia ribalza una voce importante anche se ad oggi non trova conferme reali.

Secondo le informazioni di Sport.fr, l’Inter starebbe guardando con attenzione a un calciatore che attualmente gioca in Arabia. Un nome già accostato in passato al club nerazzurro anche se, come precisato in precedenza, non ci sono conferme ufficiali. Sarebbe più una suggestione vista la volontà del diretto interessato di ritornare in Europa che altro. Ma manca ancora diverso tempo alla chiusura della sessione invernale e tutto può accadere.

Calciomercato Inter: l’ultimo nome accostato ai nerazzurri

Qualche uscita in queste ultime settimane di calciomercato potrebbe esserci e quindi non è da escludere che alla fine possano arrivare dei nuovi rinforzi. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze. Ma la volontà del club è quella comunque di continuare a lavorare con il numero dei giocatori attuali. Per questo motivo una eventuale partenza di Arnautovic costringerebbe a Marotta di puntare magari su una punta. E l’ultimo nome accostato – o meglio dire riaccostato – al club è quello di Mané.

Mané all’Inter impossibile, ecco perché

La possibilità di vedere Mané all’Inter sembra essere più fantamercato che altro. Bisogna dire che già nelle scorse settimane si era parlato di questa ipotesi dalla Spagna ed oggi a rilanciarla sono i media francesi. Ma c’è da dire che è quasi praticamente impossibile che il club nerazzurro decida di puntare sull’ex Liverpool. La sua volontà di tornare in Europa potrebbe portare l’Al-Nassr a cederlo a poco, ma ci sono dei parametri che non rientrano nel modo di pensare di viale della Liberazione a partire dall’età.

Ricordiamo che Oaktree ha inserito dei parametri ben precisi che per il momento rendono praticamente impossibile l’arrivo di Mané all’Inter. L’ex Liverpool rientra in quei giocatori over 30 non compresi nel nuovo progetto tecnico nerazzurro oltre che con un ingaggio importante. Tutte cose che lo allontanano in modo definitivo dalla possibilità di andare a rinforzare la rosa di Inzaghi.

Poi naturalmente sappiamo che il calciomercato è imprevedibile e ci possono essere anche delle eccezioni. Anche se fino ad oggi la proprietà americana ha escluso qualsiasi possibilità di cambio di strategia.

Inter: un attaccante in questo calciomercato?

Da valutare la possibilità di prendere comunque un attaccante in questo calciomercato. La partenza di Arnautovic potrebbe costringere il club ad intervenire per continuare ad avere cinque giocatori in quel ruolo. Ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni.