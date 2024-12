Clamoroso, Mané all’Inter a gennaio: ecco tutti i dettagli

Indiscrezione bollente dalla Spagna sul futuro del prolifico esterno senegalese, ex Liverpool e Bayern Monaco. Accostato all’Inter per la sessione invernale con un grande desiderio di tornare in Europa

È trascorso poco meno di un anno e mezzo dall’ultima volta in cui Sadio Mané ha potuto prendere parte ad una competizione europea.

Da quel momento in poi, per l’attaccante esterno ci sono state soltanto apparizioni nello scenario esotico di Saudi Pro League ed altre legate esclusivamente alla Nazionale. Poco male, visto il rapporto fra lo stipendio percepito ed il livello di difficoltà generale del campionato saudita, ove gioca tra le file dell’Al-Nassr.

Nel corso della stagione passata ha messo a segno tredici reti e confezionato otto assist, sulla scia dei quali sembrerebbe aver incominciato anche la nuova annata sportiva. Ciononostante, a detta di quanti seguono da vicino le sue prestazioni in Arabia, inizierebbe a farsi sentire il fisiologico sentimento nostalgico nei confronti del passato. Motivo per cui, spinto anche dal desiderio di tornare a dire la sua in Europa, il futuro di Mané potrebbe presto cambiare.

Mané rivuole l’Europa, anche l’Inter sullo sfondo ma Marotta rivela: “Gruppo al completo”

Oltre a qualche club da sempre interessato al suo cartellino sin dai tempi del Liverpool, l’esterno senegalese Mané è stato accostato con grande stupore anche all’Inter nelle scorse ore.

Le voci avrebbero trovato spazio soprattutto in Spagna, all’interno della redazione del portale catalano ‘Sport’, secondo cui un primo avvicinamento potrebbe avere luogo già nelle prossime settimane in funzione di un addio anticipato all’Al-Nassr con cui è attualmente legato fino a giugno 2026. L’Inter starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, avrebbe riportato il quotidiano spagnolo, con qualche importante riserva. La più importante, infatti, è legata alle recenti dichiarazioni del presidente Giuseppe Marotta in merito alla possibilità di mettere a segno qualche colpo di rifinitura nel corso della prossima sessione invernale di mercato.

“Siamo sempre attivi e guardiamo anche al futuro, ma questa stagione la chiuderemo con questo gruppo. Gli infortuni intercorrono per chiunque, noi abbiamo un organico che può far fronte ad ogni evenienza”, ha raccontato l’ex dirigente della Juventus nel pre-match di Fiorentina-Inter, poi sospeso per emergenza medica. Intervenire a gennaio non rientra dunque fra le priorità della proprietà Oaktree al momento, vista la piena fiducia nelle risorse attualmente a disposizione di Simone Inzaghi per il perseguimento di tutti gli obiettivi attivi. Champions League compresa.