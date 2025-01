Arnautovic sconcertante: “Via subito dall’Inter”

Momento non facile per l’austriaco. Anche a Venezia una prestazione deludente, con la richiesta di cederlo subito senza aspettare giugno

Bocciatura netta per Arnautovic dopo Venezia-Inter. L’austriaco non è assolutamente entrato bene nel match del Penzo e sui social i tifosi si sono scatenati chiedendo la cessione immediata dell’ex attaccante. Il rapporto tra il giocatore e i supporters nerazzurri non è mai realmente decollato in questa seconda esperienza con il club meneghino a causa di prestazioni non sicuramente all’altezza di quelle viste in passato.

Nonostante questo, Inzaghi ha sempre avuto fiducia nel suo giocatore tanto da confermarlo in estate. La partita di Venezia, però, non ha convinto tutti e il tema della sua cessione ritorna nuovamente al centro del dibattito tra i tifosi. Chissà se sarà lo stesso in viale della Liberazione oppure no.

La stagione di Arnautovic

Sono 11 le presenze messe a referto da Arnautovic in questa stagione con due reti. Un bottino sicuramente misero per un attaccante con le sue caratteristiche. La speranza di Inzaghi è che si possa cambiare passo il prima possibile per avere a disposizione un’arma in più nel corso della seconda parte della stagione.

Arnautovic tra permanenza e partenza

Il futuro di Arnautovic è ancora tutto da scrivere. Il contratto è in scadenza al termine della stagione e fino a qualche mese fa l’ipotesi era quella di tenerlo fino a giugno. Ma le ultime prestazioni potrebbero anche aprire ad una partenza anche immediata visto che qualche richiesta è arrivata.

Il Torino e il Bologna avrebbero già avanzato una richiesta per prendere Arnautovic in questa sessione di calciomercato e non è da escludere che l’Inter possa farci un pensierino anche per quanto successo nelle ultime partite. Naturalmente poi si dovrà andare a trovare un sostituto e questo magari blocca un po’ Marotta nel cedere l’austriaco.

Il calciomercato è comunque ancora molto lungo e non possiamo escludere che ci possano essere delle occasioni per cedere Arnautovic e prendere una nuova punta da dare a Inzaghi.

I tifosi contro Arnautovic

#Arnautovic in campo con la mobilità di un dipendente Unieuro che porta un frigorifero sulla schiena ma ricordiamo che non serve una quarta punta all’Inter di Inzaghi. #VeneziaInter

Arnautovic è qualcosa di sconcertante. Mi fa pure tenerezza. Non riesce a fare letteralmente nulla — Simone Salines ⭐️⭐️ (@salines_simone) January 12, 2025

Che sciagura Arnautovic.

Entrato lui abbiamo perso 20 metri. — Julian Ross (@JulianRoss79) January 12, 2025

Con tutto il bene del mondo.

Lo voglio bene è avra sempre uno spazio nel mio cuore. Ma per il bene di tutti perché non sostituirlo?

Ora a gennaio. SUBITO. Campionato, Champions e Coppa Italia non le puoi giocare con lui, Correa e Taremi.

Va sostituito ora.#Inter#Arnautovic pic.twitter.com/t3kbXe8piZ — Tony Neroazzurro (@TNeroazzurro) January 13, 2025

La cosa che più mi indispone di Arnautovic è l’atteggiamento con cui entra in campo — INTERNATION🇮🇹🖤💙 (@inter_all22517) January 13, 2025

Arnautovic mi urta come pochi. Questo non merita di giocare a calcio attualmente. — IL DEMONE (@inzaghidemoniac) January 12, 2025

L’unica cosa che realmente mi ha fatto innervosire, oltre ai gol sbagliati, è stato l’ingresso di Arnautovic.

L’ho difeso tanto, ma non si può entrare in campo, in un momento così fondamentale del match e della stagione, con quella indolenza.

Male, male, male. — FraMo (@Fra04012011) January 12, 2025

