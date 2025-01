Asllani merce di scambio: affare clamoroso, Milan ko

L’albanese è ormai destinato a lasciare il club nerazzurro e potrebbe essere la carta giusta per piazzare un colpo di assoluto livello. I dettagli

Ultimi mesi di Asllani con la maglia dell’Inter? Nonostante Inzaghi abbia sempre espresso parole importanti nei suoi confronti, l’albanese in estate difficilmente resterà in nerazzurro. Le ultime prestazioni non sono state considerate all’altezza da parte dei vertici del club e quindi si starebbe già lavorando per un sostituto di livello. La volontà di Marotta è comunque quella di dare a Inzaghi un rinforzo che conosce molto bene il nostro campionato.

E per piazzare questo colpo di calciomercato molto importante si è pronti ad utilizzare proprio Asllani come chiave. Secondo le informazioni di calciomercato.it, l’Inter sarebbe intenzionato a mettere sul piatto il cartellino dell’albanese più 15 milioni di euro per convincere il club a far partire il proprio giocatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma l’Inter è pronta a muoversi in anticipo per piazzare un colpo di assoluto livello.

Calciomercato Inter: Asllani pedina di scambio per il colpo

Le richieste per Asllani in questo calciomercato non sono mancate, ma l’Inter ha deciso comunque di trattenerlo e spostare il discorso in estate. La certezza sembra rappresentata dal fatto che il giocatore è pronto ad essere utilizzato come una pedina di scambio per piazzare un colpo di assoluto livello.

Mercato Inter: Asllani la chiave, scelto il nuovo vice Calhanoglu

In viale della Liberazione lavori in corso per quanto riguarda il calciomercato estivo. A gennaio non sono previsti ad oggi particolari movimenti. Per questo motivo lo sguardo è rivolto alla prossima stagione e alla necessità di dover piazzare un colpo di assoluto livello per rendere ancora più competitiva la rosa.

Per il centrocampo il nome in cima alla lista è quello di Samuele Ricci del Torino. Un tentativo lo si era pensato di fare anche subito, ma i granata non hanno intenzione di privarsi del proprio centrocampista. Discorso diverso per l’estate dove Cairo ha la certezza di dover cedere il proprio capitano e l’Inter per sbaragliare la concorrenza è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Asllani.

Una mossa che potrebbe sbaragliare la concorrenza delle altre squadre (tra cui il Milan ndr). Il condizionale è d’obbligo visto che non è da escludere la possibilità che il Torino chieda solamente cash.

Sfida Inter-Milan per Ricci

Si accende la sfida tra Inter e Milan per andare a strappare Ricci al Torino. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e riflessioni e vedremo chi nei prossimi giorni deciderà di accelerare per piazzare il colpo a centrocampo.