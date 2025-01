Farris tra record, Asllani e Taremi: “Io al posto di Inzaghi, vi dico tutto”

Farris ha parlato ai giornalisti dopo la vittoria dell’Inter contro l’Empoli: i temi non mancano dal record ad Asllani e Taremi

Il dado è tratto e l’Inter è tornata a vincere. I nerazzurri hanno meritato contro un Empoli chiuso e ben organizzato e hanno portato a casa tre punti pesanti per tenere il passo del Napoli primo in classifica. E per farlo, ha dovuto chiamare all’appello anche i suoi uomini migliori, visto che Lautaro e Thuram sono stati decisivi per conquistare la vittoria.

In panchina, però, stavolta c’era Massimiliano Farris, chiamato a sostituire Simone Inzaghi squalificato. E nonostante la mancanza del piacentino si sia anche sentita, i tifosi si sono anche rincuorati nel vedere lo score del primo allenatore per una notte. Nelle cinque occasioni in cui ha preso il posto di Inzaghi, infatti, ha portato a casa 4 vittorie e un pareggio: risultati da record.

Dopo aver analizzato la vittoria di stasera, Farris ha subito rivendicato una pressione e spesso delle critiche eccessive alla squadra: “Dopo il derby abbiamo fatto 12 vittorie e 3 pareggi, segnando 55 gol”, ha sottolineato a ‘DAZN’. Poi si è concentrato sulla prestazione dei singoli, e dopo la bufera che l’ha travolto nell’ultimo periodo, ha subito speso parole al miele per Asllani: “Voglio fare i complimenti a Kristjan Asllani: San Siro è uno stadio tosto, ma lui ha fatto una partita di spessore”.

Farris rincuora Taremi e lancia un messaggio a Inzaghi

Farris ha detto senza mezzi termini che Asllani ha dimostrato di poter stare nell’Inter, ma lo stesso vale anche per Taremi? L’iraniano è stato tra i più criticati questa sera, ma il tecnico non ha fatto parole parole dolci per l’attaccante: “A caldo mancano i suoi gol, poi però vediamo i suoi movimenti, la sua generosità, il fatto che corre tantissimo. Serve il gol svolta”, e in effetti – come è successo per Lautaro – un bomber in crisi può uscire dalla crisi solo con una rete.

Intanto, anche questa Farris l’ha portata a casa, ma sostituire Inzaghi non è proprio un’impresa semplice: “La responsabilità dello stare cinque metri avanti o cinque metri seduto si sente. Sono felice di dare il mio apporto”, ha concluso.