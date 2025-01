Taremi distrutto durante Inter-Empoli: “Uno dei peggiori in 10 anni”

Non mancano le critiche a Taremi durante la partita tra Inter ed Empoli: arrivano parole pesanti per l’attaccante ex Porto

La partita contro l’Inter non è affatto semplice da gestire per i nerazzurri, che non hanno avuto vita così facile contro l’organizzazione difensiva dei toscani, che spesso hanno lasciato il possesso del pallone alla squadra di casa, ma chiudendo qualsiasi spazio.

Tanto per cambiare, la Beneamata è riuscita a sbloccare il match a inizio secondo tempo e stavolta non è stato un calcio piazzato a fare la differenza, ma una grande giocata di Lautaro Martinez, che ha ricevuto il pallone al limite dell’area di rigore e ha segnato un gran gol dalla distanza.

Se l’argentino è tornato in forma smagliante, l’Inter aspetta ancora di vedere il vero Taremi. L’iraniano è stato sostituito da Thuram all’incirca al 70esimo minuto, ma nonostante l’ampio minutaggio di oggi, non è riuscito a lasciare il segno.

Valanga di critiche per Taremi durante Inter-Empoli

L’ex Porto è accusato dalla maggior parte dei tifosi di avere troppa lentezza nella lettura dei movimenti e delle giocate offensive. In molti hanno anche ironizzato sulla sua prova con una serie di meme che lo riguardavano.

Un supporter nerazzurro, però, è andato oltre e ha scritto addirittura che si tratta “di uno dei peggiori negli ultimi 10 anni” che abbia mai vestito la maglia dell’Inter.

Taremi è una delle cose più brutte capitate a questa squadre negli ultimi 10 anni — Sabrino Sorrento (@Divino_2) January 19, 2025

L’utilità di Taremi in questa squadra ancora devo capirla. Manchi pic.twitter.com/rKXyqcNcfW — LemonTommy ⭐️⭐️ (@TommyS1116) January 19, 2025

Taremi sembra rincoglionito.

Non ha la minima idea di dove si trovi e perché. — Barellismo (@NeroTifoso) January 19, 2025

Anche stasera, quindi, non è arrivato il gol tanto atteso – è ancora a quota zero in campionato -, mentre Lautaro all’uscita dal campo ha abbracciato il suo compagno di reparto e ha indicato l’applauso. Il pubblico l’ha seguito a ruota, ma non basta per riabilitare del tutto Taremi.