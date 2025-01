Zanetti chiude col sì di Inzaghi: nome a sorpresa per il dopo Mkhitaryan

Zielinski è davvero pronto a sostituire il centrocampista armeno? Grazie al vice presidente, l’Inter potrebbe pensare a un altro nome

La buona notizia è che Henrikh Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere completamente a disposizione per la partita contro l’Empoli. Piotr Zielinski, come mezzala sinistra, non è riuscito a dare lo stesso equilibrio che l’armeno è solito garantire in campo da tre anni a questa parte. Il polacco non è stato il più negativo in campo contro il Bologna, ma il centrocampo, con lui titolare, non ha girato a dovere.

Ha fatto vedere tante cose positive: intuizioni da campione, ottime verticalizzazioni e generosi ripiegamenti in difesa. Ciononostante, è mancato in termini di precisione e costanza, e non ha agito benissimo nei contrasti. A inizio gara, ha perso anche due palle in modo sciocco, per giocate un po’ troppo superficiali o per provare a saltare l’uomo da posizione improbabile.

Insomma, Zielinski fa bene con la palla fra i piedi, ma sembra ancora poco a suo agio nel posizionamento e nel pressing. Diciamo che è davvero complicato giudicarlo. Abbiamo espresso lo stesso concetto nelle pagelle di Inter-Bologna… Non tira quando dovrebbe, ma passa quando non sembra la cosa peggiore da fare, e a volte indovina la giocata da campione. E poi perde troppe volte la palla in zone pericolose, oppure inventa il controllo magico e sbroglia situazioni complicatissime.

Il suo problema è la scarsa costanza. Henrikh Mkhitaryan fa l’opposto: interpreta benissimo le due fasi e, quando non è in giornata, garantisce con l’esperienza e l’impegno aiuto continuo e indefesso a tutti i compagni, in difesa e in attacco.

Un sostituto per Mkhitaryan: ci pensa Zanetti

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’Inter potrebbe anche decidere di guardarsi attorno per trovare una nuova mezzala sinistra per la prossima stagione. Mkhitaryan potrà garantire difficilmente un’altra stagione da protagonista e Zielinski convince a metà.

L’occasione potrebbe essere rappresentata dalla volontà di passaggio in un club di prima fascia di un centrocampista che sta facendo benissimo in Liga. Si tratta del ventottenne argentino Giovanni Lo Celso. Pare infatti che i suoi agenti si stiano muovendo per offrirlo ai top-club. E non è escluso che possano presentare il loro assistito pure all’Inter. Come? Sfruttando un contatto con Javier Zanetti…

Lo Celso sta segnando a ripetizione al Betis. Ha ventotto anni ma è un giocatore di ottima qualità e con almeno altri quattro o cinque anni da poter giocare ad alti livelli. Dunque, potrebbe stuzzicare come post Mhkitaryan. A Simone Inzaghi, un giocatore così, dovrebbe piacere…

Per Oaktree, meglio Nico Paz

Lo Celso è infatti un trequartista à la Luis Alberto che può occupare più zone del campo, fortissimo con il piede sinistro, molto veloce, bravo a cercare l’assist e a saltare l’uomo. Ma sa anche essere tosto nei contrasti e geometrico nel gioco di attesa.

Ma il profilo non è invece in linea con i parametri dettati da Oaktree. Lo Celso cerca un ingaggio alto e non è un giovane su cui poter fare player trading. L’obiettivo che piace agli americani, al momento, è un altro e si chiama Nico Paz.

Per strappare Lo Celso al Betis, al momento, occorrerebbero intorno ai 20 milioni. Troppi per le casse nerazzurre. Quindi l’affare appare già da ora come assai complicato. Malgrado l’intercessione di Zanetti, il parere favorevole di Inzaghi e la volontà del centrocampista argentino di giocare in un club di prima fascia come l’Inter.