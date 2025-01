Calciomercato, bye-bye Inter: il Chelsea paga la clausola di rescissione

Il club nerazzurro s’inchina alla potenza economica del club britannico, pronto a pagare la clausola rescissoria: colpo da 20 milioni

Non è esattamente un momento facile per l’Inter di Simone Inzaghi, giustamente preoccupata dagli inequivocabili segnali lanciati dal Napoli di Antonio Conte, capace di vincere anche a Bergamo grazie alla solita prestazione tremendamente efficace.

Se da una parte si registra il calo, forse fisiologico, della pur sempre temibile e sorprendente Atalanta infatti, dall’altra non si può non constatare come gli azzurri siano una serissima candidata alla vittoria finale. 50 punti in 21 gare rappresentano un bottino che la dice lunga sia sul lavoro del grande ex sulla panchina del Napoli, che sulla legittimità delle ambizioni tricolore.

Ecco che allora una spinta per tentare di stare al passo col ritmo forsennato di Neres e compagni potrebbe arrivare dal mercato. Al netto delle solite dichiarazioni apparentemente disinteressate dell’abile Marotta.

Al di là delle trattative che riguardano la possibile uscita di taluni profili dal club nerazzurro – la Roma spinge per Frattesi, mentre le sirene della Premier e della Liga su Lautaro e Marcus Thuram non smettono mai di risuonare – la dirigenza meneghina si sta guardando intorno anche per qualche innesto da regalare al tecnico a gennaio.

Oltre alla possibilità di anticipare qualche possibile colpo zero presentando un’offerta al ribasso per ottenere i profili desiderati già in questa sessione di scambi, l’Inter lavora sui giovani talenti stranieri messisi in luce negli ultimi mesi.

Il Chelsea brucia l’Inter per lo spagnolo: affare da 20 milioni

22 anni, attaccante esterno che ama partire dalla sinistra per rientrare sul piede preferito (il destro) per scaricare in porta il suo tiro o per regalare assist ai compagni, Yeremay Hernandez è uno dei gioielli nascosti del calcio spagnolo. Già perché, giocando in Segunda Division, il talento canario non ha certo goduto dei riflettori dei colleghi del piano di sopra.

Le prestazioni del brillante esterno offensivo hanno destato l’attenzione, oltre che dell’Inter, anche del Napoli di Antonio Conte, a caccia di un profilo che possa sostituire degnamente Kvaratskhelia, ufficializzato dal PSG nelle scorse ore.

Come al solito, a guastare i piani delle big italiane, ecco piombare il Chelsea. Dopo un avvio di stagione brillante, i Blues hanno ultimamente perso terreno dalla vetta, coi tifosi che hanno iniziato a mettere in discussione la posizione del tecnico Enzo Maresca.

Il club londinese, secondo quanto riferito dal portale ‘Todofichajes.com‘, sarebbe disposto a versare da subito l’alta clausola rescissoria appiccicata al contratto del classe 2002: 20 milioni di euro. E tanti saluti al colpo low cost in entrata per l’Inter.