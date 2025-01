Douglas Luiz al posto di Frattesi: annuncio esplosivo

L’uno escluderebbe l’altro dalla corsa al centrocampista con impiego immediato in Premier League, ecco dove potrebbero finire i due esuberi di Juventus e Inter

Due calciatori diversi con un passato differente, ma accomunati dalla medesima sorte. O quasi. Douglas Luiz è giunto alla Juventus la scorsa estate assieme alla propria dolce metà dall’Aston Villa, carico di buoni propositi mai realmente andati in porto.

Complice una scarsa condizione fisica e qualche problemino d’ambientamento, ora il centrocampista brasiliano appare ben indirizzato a fare nuovamente i bagagli. Quantomeno per permettere al club bianconero di recuperare parte dell’ingente somma investita, forse con un pizzico di vana speranza, tempo addietro.

Al di là del confine che unisce le due regioni nel Nord Italia, anche Davide Frattesi non è sereno all’Inter. Nulla di irrimediabile, certo, ma al momento il suo scarso impiego negli schemi tattici di Simone Inzaghi lo avrebbe convinto a cambiare aria il prima possibile. Sia per recuperare la propria titolarità che per non perdere la predilezione di Luciano Spalletti nelle gerarchie della Nazionale Italiana, ove detiene ancora un certo margine di sicurezza.

Con Roma e Napoli principali candidate al suo cartellino, sempre dietro il benestare di Giuseppe Marotta che non vuol scendere a compromessi in merito ai costi dell’operazione, il futuro di Frattesi appare dunque incerto. Se non dovesse partire a ridosso degli ultimissimi giorni utili in questa sessione di mercato, se ne potrebbe parlare a giugno. In un modo o nell’altro, l’addio è ben quotato.

Frattesi-Tottenham? Meglio Douglas Luiz, arriva la conferma

Negli ultimi tempi, oltretutto, anche un altro grande club europeo ha messo gli occhi su di lui. Consapevole della sua situazione all’Inter e della propria mediocre posizione in Premier League. Trattasi del Tottenham, bisognoso di un buon centrocampista di spinta che crei maggiore dinamicità e fluidità di gioco in mezzo al campo.

Ebbene, i primissimi sondaggi del club londinese per Frattesi potrebbero fermarsi ancor prima di prendere il largo. Perché stando alle ultimi analisi di mercato fatte da John Wenham, direttore del blog ‘Lilywhite Rose’ dedicato interamente alle imprese degli ‘Spurs’, non ci sono dubbi sul fatto che fra i due esuberi di Juventus e Inter il profilo migliore sarebbe quello di Douglas Luiz.

“È un giocatore collaudato per la Premier. Ha leadership e sa calciare bene le punizioni. Era il migliore all’Aston Villa e non ho dubbi che sia il candidato numero uno”, ha raccontato in una nota. Escludendo, come logica conseguenza, l’alternativa italiana. Buona, certo, ma forse non abbastanza per ciò di cui necessita il club. Fresco di sconfitta contro l’Arsenal in uno dei derby più accesi della storia calcistica inglese.