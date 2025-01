Frattesi alla Roma: accettata la richiesta dell’Inter

L’Inter continua a imporre le proprie condizioni: per il centrocampista, la società giallorossa deve fare i conti con la richiesta particolare di Marotta

Mancano meno di due settimane alla chiusura del mercato e c’è chi ipotizza che la telenovela riguardante Davide Frattesi possa trovare conclusione solo nelle ultime ore della finestra dedicata ai trasferimenti invernali. Di certo, l’agente del calciatore ex Sassuolo sta continuando a dialogare con la Roma, mentre l’Inter sembra ferma sulle proprie posizioni: Frattesi non è in vendita, a meno di un’offerta vicina ai 45 milioni.

Secondo Il Corriere dello Sport, Ranieri sa che con Frattesi in rosa la sua Roma potrebbe esprimere un calcio più propositivo e dinamico. “Per caratteristiche, Frattesi completerebbe il centrocampo titolare risultando molto più funzionale di Le Fée“, si legge sul quotidiano sportivo. Inoltre, il Corriere ribadisce che la trattativa non può considerarsi ancora conclusa, nonostante la richiesta dell’Inter appaia troppo alta per la Roma: per Frattesi ci vogliono ancora 45 milioni. Tradotto: l’uscita è possibile a 40 più bonus, o giù di lì.

“Il procuratore di Frattesi continua a tenere allacciati i contatti con la società giallorossa. Ma la Roma non potrà offrire 40 milioni se prima non avrà ceduto almeno un altro giocatore che guadagna molto, Pellegrini o Cristante“, va avanti il quotidiano. Per questo, anche il Corriere ribadisce che, molto probabilmente, toccherà aspettare le ultime ore del mercato. Cioè il momento in cui si concluderanno i gironi della prima fase delle coppe europee.

Frattesi, la richiesta dell’Inter e le liste UEFA

Per l’Inter è infatti fondamentale non avere problemi con le liste UEFA durante le delicate partite in programma in Champions. Dopo la fine dei gironi, invece, è possibile cancellare un nome dalla lista e rimpiazzarlo con un sostituto. E, secondo il Corriere, quella temporale dovrebbe essere una delle condizioni base imposte dall’Inter alla Roma. Ha senso. Ma per la Roma non dovrebbe essere un grosso problema…

Frattesi farebbe comodo subito a Ranieri, ma la società ha bisogno di tempo per organizzare le cessioni. Senza, sarebbe impossibile farsi avanti. Non è escluso che, dopo tanto chiacchiericcio, la Roma possa anche star ferma e non presentare mai una richiesta ufficiale per Frattesi in questa tornata del calciomercato.

Di conseguenza, il venticinquenne sarà chiamato a riconcentrarsi sull’Inter. I tifosi si aspettano che il ragazzo possa tornare a lavorare con maggiore umiltà e a ritagliarsi spazio, per dimostrare ancora di poter essere una grande arma a disposizione della squadra. Chi lo sa… Magari, l’ex Sassuolo ha già inteso l’antifona: che senso ha dannarsi l’anima e rovinare il proprio percorso per andare in una squadra che non se lo può permettere?

Dopotutto, sia Marotta che Inzaghi lo hanno finora protetto, ribadendo ufficialmente che sono contenti del suo apporto. Ad di là della pura comunicazione, l’Inter non vorrebbe venderlo a metà stagione, e sarebbe pronta a ricucire il rapporto, nonostante da inizio mese il ragazzo stia continuando a manifestare un’insofferenza controproducente.

La cessione potrebbe realizzarsi, come abbiamo anticipato, solo fra il 30 gennaio e il 3 febbraio. E solo se dalla Capitale arriverà l’offerta giusta. Ovviamente, in quel caso, se l’affare dovesse trovare un punto d’incontro, l’Inter avrebbe poi pochissimo tempo per trovare un sostituto. Quindi, ci sono due possibilità: o la dirigenza nerazzurra ha già qualcosa in mano o punterà comunque a rimandare tutto a giugno. Secondo alcune voci, i giallorossi potrebbero farsi avanti con una proposta di prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto a giugno a 35, più qualche milioncino di bonus.