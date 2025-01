Affare pazzesco dell’Inter, Di Marzio: “Offerta del Psg”

Asse caldo tra Milano e Parigi. I nerazzurri guardano in casa francese per rinforzare la rosa, ma i transalpini sono pronti a muoversi per blindarlo

A viale della Liberazione si lavora per programmare la prossima stagione. Prima del match contro lo Sparta Praga, Ausilio ha confermato che lo sguardo della dirigenza in questo momento è rivolto principalmente al calciomercato estivo dove sicuramente ci saranno diversi movimenti. Le indicazioni di Oaktree sono state molto chiare e quindi si sta cercando di individuare i giocatori giusti e che rispettano la linea decisa dalla proprietà americana.

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità di un colpo dal PSG. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che un tentativo lo si possa fare per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. E delle prime conferme arrivano anche da Di Marzio.

Calciomercato Inter: colpo dal PSG, i dettagli

L’Inter guarda in casa PSG per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Ad oggi siamo solo nella fase delle valutazioni per diversi motivi, ma, stando a quanto riferito da Di Marzio, se ci dovesse essere una occasione, Marotta sarebbe intenzionato a fare un tentativo. “La priorità di Donnarumma è quella di rinnovare con il PSG – spiega l’esperto di calciomercato di Sky – e in questo momento non rappresenta l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. Ma se non dovesse prolungare, allora potrebbe diventare una opportunità importante“.

Mercato Inter: Donnarumma non è una priorità

Nonostante le indiscrezioni, Donnarumma in questo momento non è una priorità per l’Inter. Lo ha ammesso anche Ausilio prima del match di Praga. Ad oggi in viale della Liberazione ci si sta concentrando su ruoli differenti. E anche per la porta l’ex Milan non rappresenta assolutamente l’obiettivo numero uno.

Sicuramente la stima nei confronti di Donnarumma c’è, ma i paletti sono molto rigidi e le richieste economiche di Gigio non rispecchiano le indicazioni date dalle proprietà americana. Per questo motivo per il post Sommer si segue con attenzione il profilo di Carnesecchi dell’Atalanta. Ci sono stati sondaggi, come raccontato in passato anche con Meret, ma per adesso il numero uno della Dea è il grande favorito.

Il discorso è comunque rinviato all’estate. Il contratto di Sommer è in scadenza nel 2026 e in panchina c’è Martinez, arrivato per essere l’erede dello svizzero. Per questo motivo non c’è fretta e le valutazioni definitive saranno fatte solamente al termine della stagione.

Carnesecchi il preferito dell’Inter

È Marco Carnesecchi il preferito dell’Inter per un eventuale post Sommer. Il portiere dell’Atalanta rispecchia i paletti messi da Oaktree e per questo motivo è in cima alla lista del duo composto da Marotta e Ausilio. Poi naturalmente bisognerà capire anche le scelte della Dea nei confronti del proprio numero uno.