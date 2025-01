Pagelle e tabellino Sparta Praga-Inter 0-1: Lautaro temerario, Thuram ne azzecca poche

Tabellino, top e flop di Sparta Praga-Inter, sfida valevole per le qualificazioni di Champions League. I voti e la cronaca

L’Inter, per centrare la qualificazione diretta, deve subito riscattare il ko di Leverkusen, affrontando lo Sparta Praga, già matematicamente eliminato, dopo 4 sconfitte europee consecutive. La settima giornata del girone iniziale diventa una gara fondamentale per il cammino di coppa dei nerazzurri.

I nerazzurri passano in vantaggio poco prima del quarto d’ora: Bastoni fa partire un forte traversone verso il secondo palo, su cui arriva Lautaro che, in semi acrobazia, di destro e di rimbalzo, manda sotto la traversa. I cechi provano a reagire alzando il baricentro, ma i nerazzurri continuano a palleggiare senza troppe difficoltà. Al 26′, Asllani manda alto da buona posizione. I padroni di casa si fanno vedere al 33′, con Birmancevic che riesce a trovare il tiro dal centro dell’area: Sommer para in due tempi.

Al 55′, lo Sparta si rende pericoloso dalle parti di Sommer, poi reclama un rigore per un contatto in area. Allo scoccare dell’ora di gioco, trova il 2-0 Denzel Dumfries: l’arbitro rivaluta l’azione con un lungo check al VAR e annulla la rete per fuorigioco di Dimarco. Thuram liscia un’occasione d’oro al 68′. Al 76′ si vede Frattesi con un gran tiro da fuori. L’Inter chiude con una vittoria striminzita. Ai nerazzurri serviranno una vittoria o un pareggio contro il Monaco per qualificarsi direttamente agli ottavi.

Top e flop Sparta Praga-Inter

TOP

LAUTARO – 7- Il goal è da fuoriclasse: un colpo da maestro da posizione defilata, che ricorda un po’ la sua prima rete all’Inter, in amichevole contro l’Atletico Madrid. Una nuova giovinezza. Sbaglia alcuni giocate semplici, sì, ma quando decide di lasciare sul posto gli avversari o smarcarsi di pura forza, nessuno lo ferma.

BASTONI – 7 – Nel primo tempo è il più preciso e continuo. Avanza di frequente per supportare Dimarco: ormai può giocare a tutto campo: è un braccetto, ma anche un’ala, un interno di centrocampo pronto a pressare o a fare da filtro o un libero che guida la difesa.

CARLOS AUGUSTO – 6,5 – Altra prova molto convincente come centrale: è il suo ruolo!

DE VRIJ – 6,5 – L’avversario non è irresistibile, ma l’olandese si rende protagonista di una partita quasi perfetta.

FLOP

THURAM – 5 – Sparisce troppo presto dalla partita: soffre il campo gelato e i raddoppi di marcatura di Panak e Vidik.

PAVARD – 5,5 – Troppe disattenzioni nel primo tempo e poco presente nel secondo.

Tabellino Sparta Praga-Inter

0-1

13′, Lautaro

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindhal 6; Sorensen 5,5, Panak 6, Vidik 6; Wiesner 6 (79′, Suchomel sv), Laci 6, Kairinen 5,5, Sadilek 6; Rynes 5,5 (70′, Zaleny 6); Barimancevic 6 (74′, Haraslin 5,5), Olatunji 6 (79′, Krasniqi). All. Friis 6,5

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 7 (72′, Carlos Augusto 6,5); Dumfries 6,5 (63′, Darmian 6,5), Barella 6 (63′, Frattesi 6), Asllani 6,5 (72′, Zielinski 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 6; Lautaro 7 (81′, Taremi sv), Thuram 5. All. Inzaghi 6

Arbitro: Alejandro Hernandez

AMMONITI: 6′, Dumfries; 53′, Olatunji; 65′, Asllani; 95′, Krasiniqi