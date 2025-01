Lautaro segna e riaccende i rumors di mercato: pronta un’offerta strepitosa

Il Capitano nerazzurro, tornato a segnare con buona regolarità, è ancora nel mirino delle big d’Europa

‘Niente è per sempre‘, recita un famoso proverbio che sta ad indicare come una situazione, per quanto bella o brutta che sia, non possa durare fino all’eternità. Se spesso l’aforisma in oggetto fa riferimento a tutte quelle situazioni favorevoli che però sarebbero soggette alla caducità del tempo e alle circostanze avverse, nel caso di Lautaro Martinez il campo di applicazione della frase ha avuto dei risvolti solo positivi.

Già perché da più parti ci si iniziava seriamente a preoccupare dell’astinenza dal gol del Capitano nerazzurro, che prima del match della Unipol Domus Arena di Cagliari dello scorso 28 dicembre, era a secco dal 3 novembre. Un’eternità per il capocannoniere della Serie A della scorsa stagione, nonché principe dei bomber nella Copa America vinta con la sua Argentina.

Nonostante la pazienza e gli elogi per il lavoro ‘sporco’ fatto a favore del compagno di squadra Marcus Thuram, nel frattempo assurto a bomber di razza, mancavano i gol del ‘Toro‘. Eccome se mancavano. L’argentino ha rotto il ghiaccio nella suddetta gara in terra sarda, ripetendosi poi di recente contro Bologna ed Empoli, con due gol nel giro di 4 giorni.

🙌LAUTARO RAGGIUNGE ADRIANO: CON 14 GOL DIVENTA IL CAPOCANNONIERE DELL’INTER IN CHAMPIONS⚽️ “Torno contento a casa perché la mia rete è valsa tre punti fondamentali. Lavoro ogni giorno per la squadra e i compagni, quando arriva il gol quella prestazione è più completa” pic.twitter.com/xljzP2G2rO — Interlive (@interliveit) January 22, 2025

Insomma, Lautaro è tornato. E con lui anche le inevitabili voci di mercato che lo accompagnano da anni a questa parte.

Lautaro, risuonano le sirene spagnole: il compagno di nazionale ha fatto il suo nome

Il portale spagnolo ‘Elnacional.cat’, in passato scatenato nell’attribuire trattative anche avanzate tra il Barcellona e l’Inte per un fantomatico passaggio – poi mai concretizzatosi – dell’attaccante di Bahia Blanca in Catalogna, stavolta tira la volata all‘Atletico Madrid.

Già perché, al netto di una stagione strepitosa, fatta di giocate mirabili, assist e gol a profusione, Antoine Griezmann sembra destinato a lasciare i Colchoneros alla fine di questa annata. E chi meglio di Lautaro, sponsorizzato dal Juliàn Alvarez, compagno nell’Albiceleste sia a Qatar 2022 che nell’ultima Copa America, potrebbe degnamente sostituire ‘Le Petit Diable’?

Forte di una stima tutt’altro che segreta che il Cholo Simeone ha sempre espresso per il bomber dell’Inter, Lautaro incassa ora anche la pubblicità positiva, anzi entusiasta, messa in atto dall’ex Manchester City. Costituire all’Atletico una coppia argentina che avrebbe potenzialmente in canna almeno 40 gol a campionato in coppia, stimola la fantasia della dirigenza rojiblanca.

Sul piatto è pronta un’offerta tra gli 80 e i 100 milioni per convincere il club nerazzurro a cedere il suo campione. Per ora l’Inter fa muro, in attesa di capire se davvero si troverà a dover trattare su cifre di questo tipo portate ufficialmente nella sede meneghina.