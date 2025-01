L’Inter vuole il suo “giustiziere”, i nerazzurri pronti all’offerta da 12 milioni

Inter sempre molto attiva sul mercato. Marotta e Ausilio seguono vari profili di Serie A, tra i quali anche uno che recentemente ha inferto un dispiacere ai nerazzurri

Vittoria a Praga e qualificazione diretta agli ottavi di finale più vicina per l’Inter cui basta almeno un punto nel prossimo match contro il Monaco per avere la certezza di un posto tra le prime otto classificate del girone unico di Champions League.

Nerazzurri che, in attesa del verdetto finale, sono comunque già qualificati per la fase a eliminazione diretta insieme a Milan, Atalanta e Juventus. Chi non ce l’ha fatta è il Bologna, già fuori anche dalla zona playoff con un match ancora da disputare, quello con lo Sporting Lisbona. I rossoblu si sono tolti comunque la soddisfazione di battere il Borussia Dortmund, a conclusione di una settimana davvero positiva nella quale sono arrivati anche la vittoria con il Monza e il pareggio in rimonta con l’Inter.

I gol degli emiliani nel 2-2 di San Siro sono stati segnati da due calciatori che potrebbero diventare obiettivi dell’Inter sul mercato. Uno è Santiago Castro, attaccante sul quale l’Inter può investire per rinforzare l’attacco dopo gli addii di Correa e Arnautovic. L’altro è Emil Holm, esterno destro che i nerazzurri hanno già seguito in passato.

Inter, ecco l’erede di Darmian: valutazione alla portata

Holm è stato già seguito dall’Inter dopo la cessione di Bellanova al Torino e l’addio di Cuadrado nella scorsa estate. Esterno destro dotato di buon fisico e grande progressione, capace di giocare a tutta fascia, Holm può rappresentare un profilo interessante in quanto ha già giocato da quinto nel 3-5-2 sia con lo Spezia che con l’Atalanta.

Classe 2000, Holm, per età e caratteristiche, è in linea con i profili cercato da OakTree sul mercato per ringiovanire l’organico nerazzurro. A riguardo, lo svedese potrebbe essere la giusta alternativa a Darmian che, nel 2026, dopo l’ulteriore rinnovo di cui già si è avuta notizia nell’ambito dell’approvazione del bilancio 2023-24, verosimilmente concluderà la sua esperienza in nerazzurro a 37 anni. Interessante anche la valutazione del giocatore che, al momento, si aggira sui 12 milioni, cifra alla portata dell’Inter.

Holm, alla stregua di Castro e di Beukema, può dunque rientrare nei contatti di mercato tra Inter e Bologna che potrebbero coinvolgere anche un altro calciatore ovvero Francesco Pio Esposito. L’Inter è intenzionata a cedere l’attaccante dello Spezia per un altro anno in prestito, stavolta in Serie A. Il Bologna che l’ha seguito in più di un match con il d.s. Di Vaio in tribuna è tra i club più interessati a prenderlo dopo i tentativi – entrambi respinti dall’Inter – di Torino e Napoli che puntavano a un acquisto a titolo definitivo.