Un campione del mondo a zero, l’Inter prepara il colpo d’esperienza

L’Inter può mettere a segno un colpo clamoroso, il campione del mondo può firmare a parametro zero: ecco l’ultima idea di Marotta

Il Derby della Madonnina, di scena il prossimo 2 febbraio, si avvicina. L’Inter di Simone Inzaghi vuole ‘vendicare’ lo smacco subito in Supercoppa e, nel frattempo, consolidarsi al pari del Napoli in chiave Scudetto.

D’altro canto – al di là del conclamato sogno Champions – l’obiettivo concreto, per i nerazzurri, resta quello di ripetere il successo dello scorso maggio. Parallelamente è però chiaro come la dirigenza di Viale della Liberazione si stia orientando verso i prossimi rinforzi da mettere a disposizione di Inzaghi. Non tanto nel mese di gennaio, quanto a partire dalla prossima estate.

Idee, suggestioni e nomi concreti: Marotta e Ausilio stanno già lavorando sottotraccia per costruire una squadra ancora più forte e competitiva, in ogni reparto. A tal proposito gli ingressi andranno di pari passo con le uscite ed un addio che potrebbe consumarsi in estate riguarda la retroguardia. Non tanto de Vrij, ad oggi ancora in scadenza il 30 giugno 2025, ma il brasiliano Carlos Augusto.

Inter, colpo argentino: rinforzo perfetto per Inzaghi

L’ex Monza già nel recente passato è stato accostato ad un potenziale addio che, in estate, potrebbe effettivamente verificarsi. L’Inter valuta Carlos Augusto oltre 20 milioni di euro.

Chi al posto dell’ex Monza? Un possibile affare che potrebbe ingolosire non poco i vertici interisti è quello che riguarderebbe Nicolas Tagliafico, difensore e laterale dell’Olympique Lione. Il 32enne, campione del mondo con l’Argentina, rappresenterebbe una pedina preziosissima per Inzaghi. A maggior ragione che il suo contratto con il club transalpino scadrà a fine giugno e per il momento la possibilità che rinnovi è davvero remota.

Tagliafico porterebbe l’esperienza che manca in quella zona del campo e l’Inter arriverebbe a fare cassa con la cessione di Carlos Augusto, ritrovandosi a zero un rinforzo di primissimo livello ed estremamente duttile per i dettami del piacentino Ad oggi Tagliafico con il Lione ha collezionato 15 presenze con 1288′ in campo e 2 reti all’attivo, tra Ligue 1 ed Europa League.

Tagliafico all’Inter: ecco perché è un affare

Un affare dal punto di vista economico, perché arriverebbe da svincolato, ma anche e soprattutto tatticamente parlando. L’argentino, con passaporto italiano, potrebbe ricoprire diversi ruoli rappresentando un vero e proprio jolly per Inzaghi.

Terzino sinistro, laterale mancino a tutto campo ma anche braccetto nella difesa a tre tanto cara all’allenatore piacentino. Dal punto di vista economico, al di là del cartellino ‘gratis’, lato salariale Tagliafico guadagnerebbe poco più di Carlos Augusto. Se il brasiliano – attualmente sotto contratto fino al 2028 – guadagna 2,2 milioni annui, per l’argentino al Lione si parla di 2,5 milioni.

Ed è inevitabile pensare che l’Inter possa offrirgli un contratto pluriennale sul quale spalmare lo stipendio per le prossime stagioni. Dopo Independiente, Ajax e Lione, il futuro del classe ’92 potrebbe quindi essere in Serie A.