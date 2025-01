Ansia Inzaghi, i tifosi dell’Inter tremano per il suo futuro

Il destino di Simone Inzaghi sotto la lente d’ingrandimento: i tifosi nerazzurri adesso temono il clamoroso addio del tecnico

Rimarrà scritto per sempre nei libri di storia il suo nome. Il tecnico che ha portato nella Milano nerazzurra la seconda stella, un traguardo da incorniciare per il quale i tifosi dell’Inter stanno ancora gioendo. Il valore di Simone Inzaghi è indiscutibile.

Un allenatore moderno che, dalle macerie lasciate dal rumoroso addio di Antonio Conte nell’estate 2021, ha saputo plasmare una delle squadre più forti e solide degli ultimi anni. Un lavoro certosino che ha dato grande merito anche al lavoro svolto da Beppe Marotta in sede di mercato. Ora come ora, però, la situazione potrebbe portare ad uno scenario davvero doloroso per i tifosi dell’Inter.

L’addio di Inzaghi è stato un argomento caldo per mesi, prima di spegnersi lasciando spazio ai fatti di campo. Ora, però, qualcosa sta tornando a muoversi e la separazione con il club campione d’Italia in carica potrebbe effettivamente concretizzarsi in estate: ecco chi sta pensando a Simone Inzaghi.

Inzaghi via dall’Inter: chiamata dalla Premier

Si è parlato a lungo in autunno della possibilità che Simone Inzaghi potesse diventare l’allenatore del Manchester United, a termine di questa stagione. Una pista, però, apparentemente sfumata del tutto dopo la firma di Amorim con i ‘Red Devils’ lo scorso novembre.

Ciò non basta a placare le voci sul potenziale trasferimento di Simone Inzaghi in Premier League dove è stato pubblicamente ricoperto di lodi in tante occasioni. Lo scontro in Champions League contro il Manchester City ha dato prova, semmai ve ne fosse ancora bisogno, di quanto l’Inter sia una squadra tra le più preparate d’Europa dal punto di vista tattico.

Merito di Inzaghi e dell’idea di calcio che ha in mente, da anni: in Inghilterra sono a dir poco affascinati. L’ipotesi Manchester United è quindi venuta meno ma ciò non toglie che altri possano effettivamente pensarvi, avvicinarsi al tecnico emiliano in vista di giugno. Adesso sono Manchester City e Tottenham a pensare a Inzaghi, nell’ottica di una rivoluzione totale che potrebbe trovare il via proprio neu mesi estivi.

Inzaghi al posto di Guardiola? La situazione

Inzaghi piace tanto ai vertici del Manchester City che, già da tempo, stanno pensando di dare un taglio netto col passato e salutare Guardiola dopo ben nove anni. Un passo scomodo ma, visti i risultati dei ‘Citizens’, evidentemente necessario.

Lo scorso luglio l’allenatore ha rinnovato con l’Inter fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio da 6,5 milioni di euro all’anno. È lecito pensare che un approdo in Premier possa portare un ingaggio nettamente superiore a Inzaghi, soprattutto se dovesse approdare a Manchester. Anche il Tottenham potrebbe decidere di cambiare, salutando Postecoglou.

D’altronde il lavoro dell’allenatore di Atene non sta portando risultati: gli ‘Spurs’ sono 15esimi in Premier, lontanissimi dalla qualificazione in Champions League. Un disastro che potrebbe spingere Levi a cambiare tutto, in primis proprio il tecnico. E Inzaghi rimane una suggestione da tenere sotto controllo per il club londinese in vista di giugno.