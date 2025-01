Inter, affare a sorpresa col Monza: annuncio di Galliani

Il vice presidente vicario e ad di un club di A non chiude al possibile affare invernale con l’Inter: le ultime dichiarazioni sono interessanti

Dal Sud America è arrivata un’importante novità che riguarda un tesserato nerazzurro. E la situazione potrebbe coinvolgere anche il Monza. Un giocatore interista che fino a qualche giorno era obbligato a restare a Milano nonostante le scarse prospettive di utilizzo, adesso è disponibile per una cessione immediata. Parliamo di Tomas Palacios, il giovane centrale difensivo acquistato quest’estate per circa 6,5 milioni dal Tallares.

Il giovane difensore mancino, infatti, era impossibilitato a muoversi in prestito e, in generale, a cambiare squadra, perché aveva già indossato due maglie diverse nella stessa stagione, mettendo piede in campo sia con l’Independiente Rivadavia (squadra in cui giocava in prestito dal Talleres) sia con l’Inter. In Argentina, però, il campionato si è concluso, e quindi Palacios è attivo in un’unica competizione. E ciò ora gli potrebbe permettere di lasciare i nerazzurri.

Per quale destinazione? Il classe 2003 piace al Monza, alla ricerca di rinforzi per risollevarsi da una situazione abbastanza critica. Sembra che i brianzoli abbiano già chiesto all’Inter il difensore classe 2003 Tomas Palacios in prestito per sei mesi. E anche Adriano Galliani non ha escluso la possibilità. “Con l’Inter chiacchiere e discorsi“, ha spiegato l’ad del Monza. Confermando però che il club ha necessità di rinforzarsi in questa sessione di calciomercato.

L’Inter ci ragiona. In base ai minuti finora giocati, la cessione in prestito potrebbe sembrare l’unica strada sensata. Il ragazzo ha bisogno di mettersi alla prova, di maturare e di confrontarsi con un minutaggio decente. E all’Inter la strada appare appunto sbarrata da Bastoni e Carlos Augusto. Meglio dunque prestarlo, magari in un club dove poter godere di un margine di errore un po’ più alto.

Galliani sull’affare Palacios: “Sì, ci sono stati dei discorsi“

Dall’altro lato, l’Inter, con Acerbi perennemente o quasi ai box, potrebbe anche credere che dare in prestito Palacios non sia la cosa più conveniente da fare. Intercettato dai cronisti presenti all’ingresso degli uffici della Lega Serie A per l’assemblea odierna, Adriano Galliani ha tuttavia lasciato intendere che l’affare fra Inter e Monza è possibile.

Adriano Galliani ha commentato apertamente le ultime voci di mercato uscita sui media nelle ultime ore, secondo cui il club brianzolo avrebbe preso informazioni per Tomas Palacios dell’Inter e Jovic del Milan: “Sì, ci sono stati dei discorsi“, ha ammesso l’ad del Monza. “Chiacchiere con il Milan e con l’Inter durante questo mese. Questa è la festa degli operatori di mercato, vengono qui a Milano tra hotel e ristoranti. Così passano la vita, è divertente… Ma ogni mille trattative ne vanno in porto l’uno, il due o il tre percento. Qualcosa arriverà, qualcosa succederà. Ma è tutto dinamico, ogni giorno succede qualcosa“.

Il difensore argentino ha richieste anche in Spagna e in Sud America. Ma, come abbiamo spiegato, non è escluso che il ragazzo rimanga a Milano. L’Inter lo cederebbe solo di fronte alla possibilità di farlo crescere in Serie A. Il Monza è una candidata ideale, dato che potrebbe presto uscire Pablo Marì (cercato dalla Fiorentina). Il Monza, dunque, ci proverà. Anche se Inzaghi potrebbe opporsi all’uscita.