Salta il derby Milan-Inter: infortunio grave, 2 mesi di stop

Grossa tegola per l’esterno destro rossonero in vista dei big match contro l’Inter, riposo forzato prolungato e niente addio sul mercato in questa sessione

Milan e Inter, Sergio Conceicao e Simone Inzaghi. Le due squadre rivali, allenate dai rispettivi allenatori nonché ex compagni di squadra alla Lazio, si sono già ritrovate faccia a faccia nella finale di Supercoppa Italiana nello stupore generale. Sia per la partecipazione in sé della formazione rossonera che per la vittoria poi strappata ai danni dei cugini nerazzurri.

Da quel momento in avanti, però, ciascuna ha fatto il proprio percorso in campionato e in Champions League. Mettendo di fatto da parte le scintille di Riyadh, l’Inter ha vinto sul campo dello Sparta Praga mentre il Milan ha blindato col medesimo scarto nel punteggio la vittoria ai danni del Girona.

Il tutto propedeutico per dar seguito ad un buon momento di forma complessivo che sfocerà, a seconda dei favori del pronostico, al terzo ed ultimo derby della stagione che le vedrà protagoniste a San Siro. La data della magica partita da cerchiare sul calendario riporta il prossimo 2 febbraio, ma per quell’occasione Conceicao dovrà optare per una pesante rinuncia.

Lesione muscolare per Emerson Royal, è ufficiale: Conceicao fa all-in su Walker

Stando agli esami strumentali svolti nella giornata di ieri, il terzino destro Emerson Royal è andato incontro ad una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro e dunque dovrà stare a riposo per diverse settimane se non un paio di mesi, vista la gravità dell’infortunio.

L’avvenimento sfortunato è accaduto giusto pochi minuti a seguire del fischio d’inizio della partita Milan-Girona e da subito le sue condizioni erano apparse abbastanza preoccupanti. Questo non soltanto pregiudica la sua partecipazione al derby ma sbarra qualsiasi porta anche sul mercato, dal momento che il suo nome era uno dei più caldi dell’organico rossonero ad esser finito nella lista dei potenziali partenti di questa sessione invernale.

Fortuna e lungimiranza hanno fatto sì che la direzione sportiva del Milan si sia ugualmente tutelata sul mercato, andando a prelevare dal Manchester City le prestazioni di Kyle Walker. Il terzino inglese sarà dunque l’uomo chiave del momento e prenderà il posto di Emerson Royal fino al momento del pieno recupero del brasiliano.