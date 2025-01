L’ex Juve è il sogno per giugno, l’Inter prepara il super colpo

Il mercato nerazzurro in vista dell’estate può vedere l’ex bianconero approdare ad Appiano Gentile: ecco perché si può fare

La sessione invernale di calciomercato è ormai vicina alla chiusura ma le grandi società – Inter in primis – stanno già programmando le prossime mosse in vista dell’estate. Un’estate che, a conti fatti, regalerà diverse novità ai tifosi nerazzurri.

Se non sarà rivoluzione alla rosa di Simone Inzaghi, poco ci manca. Le lacune esistono e così Marotta proverà a migliorare la squadra in ottica futura. Tra cessioni e nuovi arrivi, è tempo di cambiamento in casa Inter. Ecco perché in attacco gli unici ad essere sicuri di rimanere sono Thuram e Lautaro Martinez: i dubbi su Taremi, al suo primo anno in Italia, permangono.

Così come è certa la partenza a scadenza di Correa e Arnautovic, mentre la difesa vedrà la firma di almeno un centrale di altissimo livello, indipendentemente dalla situazione contrattuale di de Vrij che resta in scadenza il 30 giugno 2025. Ad ogni modo, l’ultima idea del presidente nerazzurro porterebbe ad un ex Juve.

Dalla Juve all’Inter: il tradimento è servito

Era l’estate 2020 quando l’Atalanta riscattò Cristian Romero versando nelle casse della Juventus poco meno di 20 milioni di euro. Solo due anni dopo la ‘Dea’ lo ha ceduto al Tottenham per 52: una affare clamoroso.

Ora Romero è sul taccuino di Beppe Marotta che, come è lecito aspettarsi, punterà ad un difensore di spessore internazionale per la prossima stagione. E Romero, per caratteristiche tecniche e la conoscenza della Serie A, potrebbe essere a tutti gli effetti la decisione più azzeccata per la retroguardia di Inzaghi. Il 26enne di Cordoba è attualmente infortunato ma la sua importanza nella difesa del Tottenham è indiscutibile.

Una stagione quasi disastrosa per gli ‘Spurs’ che faticano a fare risultati, stanziandosi a metà classifica in Premier League. È così che l’eventuale ‘fallimento’ della squadra di Postecoglou (che rimane sulla graticola) potrebbe effettivamente dare una grossa mano alla dirigenza di Viale della Liberazione nella corsa alla firma di Romero.

Romero-Inter, c’è una condizione necessaria

Una chance importante che i vertici nerazzurri vogliono sfruttare, soprattutto nel caso in cui il Tottenham non si qualifichi per le prossime coppe europee. Uno scenario tremendo per gli ‘Spurs’, anche dal punto di vista economico.

Il contratto di Romero scadrà il 30 giugno 2027 e per il momento non si sta parlando di un eventuale rinnovo. Lato stipendio Romero è il terzo calciatore più pagato al Tottenham con 5,6 milioni di euro a stagione, dietro solo a Son e Maddison. Un esborso economico davvero importante per l’Inter dove Bastoni guadagna praticamente la stessa cifra e big come Calhanoglu e Barella toccano rispettivamente quota 6 e 7 milioni stagionali.

Il vero nodo da sciogliere riguarderebbe, però, il cartellino. Come anticipato, Romero è stato pagato 52 milioni di euro appena due anni e mezzo fa: inevitabile pensare che la società inglese possa sparare alto per la sua partenza. Ma l’Inter, per Romero, c’è: alle giuste condizioni Marotta e Ausilio potrebbero davvero provarci, arricchendo la difesa con un grandissimo colpo.