L’ex Juve in difesa, con una cessione eccellente l’Inter finanzia il grande colpo

I piani di mercato in casa nerazzurra prendono forma: ci sarebbe anche l’ex Juventus nei pensieri del club di Oaktree

Se sulla sponda rossonera del Naviglio la classifica di Serie A non sorride, opposta è la situazione in casa Inter. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, rimangono tra i favoriti insieme a Napoli di Conte per la vittoria dello Scudetto.

Non mancano le idee per rendere l’Inter una squadra ancora più forte in futuro. Beppe Marotta sta già studiando i prossimi colpi: non tanto per il mese di gennaio che difficilmente riserverà sorprese eclatanti in entrata, quanto per l’estate 2025. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe mettere nero su bianco diverse cessioni, alcune particolarmente importanti, per avere il via libera a colpi di un certo peso in praticamente ogni reparto.

Si parla soprattutto di difesa, dove Acerbi e Darmian sono ormai in là con gli anni e nessuno dei due ha il posto garantito per la prossima stagione nonostante il recente rinnovo. Arriverà un centrale di livello internazionale, a maggior ragione se de Vrij non dovesse prolungare salutando la a parametro zero.

Inter, difensore da urlo: occhi a Manchester

L’attenzione dell’Inter potrebbe orientarsi in Premier League, direzione Manchester. Perché all’Old Trafford gioca una vecchia conoscenza della Serie A che piace moltissimo al presidente dell’Inter: parliamo di Matthijs de Ligt.

Le cose allo United non stanno andando benissimo per la squadra e anche per lo stesso de Ligt. Nonostante abbia fino ad ora collezionato 27 presenze con 1 gol e 2017′ in campo, i ‘Red Devils’ sono 13esimi in Premier League. Un disastro totale. Ecco perché non è affatto da escludere che in estate la società inglese possa effettivamente lasciar partire alcune pedine. Occhio a de Ligt, arrivato solo pochi mesi fa per 45 milioni di euro dal Bayern Monaco.

Un contratto fino al 2029 per il 25enne di Leiderdorp, con opzione in favore dello United per un’ulteriore stagione. Non sarà insomma facile portarlo a Milano: i costi dell’operazione, tra cartellino e stipendio, sarebbero davvero importanti. Ecco perché l’unica soluzione possibile resta quella di un sacrificio: vendere un big per fare cassa e reinvestire proprio su de Ligt.

Inter-de Ligt, serve una grande cessione

L’ex juventino a Manchester percepisce 6,6 milioni di euro netti a stagione: quasi il doppio, a conti fatti, dello stipendio del connazionale de Vrij, per far capire la portata dell’operazione.

Ad ogni modo, al di là dei 45-50 milioni che i ‘Red Devils’ richiederebbero per il suo cartellino, l’Inter dovrà vendere per coltivare il sogno di regalare a Inzaghi l’olandese. Si è parlato a lungo di quanto il PSG sia interessato a Marcus Thuram, tra i bomber più corteggiati d’Europa. Non è da escludere che oltre Kvaratskhelia, appena giunto sotto la Tour Eiffel, Al-Khelaifi possa decidere di pagare la clausola da 85 milioni di euro del nazionale francese.

Ma non c’è solo l’attaccante tra i papabili addii in casa nerazzurra. Un’offerta importante potrebbe arrivare dalla Germania per Calhanoglu: il Bayern Monaco ha negli scorsi mesi sondato il terreno. Barella invece piace tanto sia in Premier League che al Real Madrid di Ancelotti. Le soluzioni, per fare cassa, ci sono eccome: bisognerà capire chi tra i gioielli di Inzaghi sarà sacrificato per arrivare a de Ligt.