L’Inter beffa il Milan: nuovo mediano dalla Germania per Inzaghi

L’Inter insidia il Milan per un nuovo mediano che potrebbe avere un impatto importante sulla squadra: arriva dalla Germania

È sempre più difficile reperire sul calciomercato talenti che abbiano un impatto sempre più importante sulla squadra e che siano in grado di inserirsi immediatamente e dare un contributo decisivo alla manovra. L’Inter al centro del suo gioco ha Hakan Calhanoglu, ma in questa stagione il turco sta facendo i conti con una serie di fastidiosi infortuni muscolari, che stanno lasciando il segno sull’annata del gruppo di Simone Inzaghi.

Spesso in regia fa le sue veci Kristjan Asllani, ma non sempre il calciatore albanese è riuscito a fare la differenza e a non far rimpiangere il suo compagno di reparti. Anzi, di recente è stato travolto dalle critiche per un paio di prestazioni insufficienti, soprattutto quella in finale di Supercoppa italiana contro il Milan.

L’Inter e il suo allenatore credono totalmente in lui, ma se dovesse arrivare un’offerta convincente sui 30 milioni di euro, sarebbe praticamente impossibile dire di no. Il regista piace alla Fiorentina, ma anche all’estero alcuni club hanno messo gli occhi su di lui. Marotta e Ausilio, quindi, si stanno già guardando intorno per selezionare i migliori giovane in quel ruolo: un profilo dalla Bundesliga piace non poco.

L’Inter ha messo gli occhi su Stiller: c’è la concorrenza del Milan

Il profilo in questione è Angelo Stiller, un mediano d’ordine con buona proprietà di palleggio, bravo nei calci piazzati e abile anche in copertura. Di recente, se n’è parlato perché è stato accostato al Milan, ma i rossoneri non hanno avuto modo di concentrarsi sull’operazione, maggiormente orientati ai colpi in difesa e all’arrivo di una nuova punta.

Stiller ha 23 anni, gioca nello Stoccarda e si sta misurando anche con la Champions League, ovviamente da titolarissimo e togliendosi la soddisfazione di segnare anche un gol. In più, è entrato anche nel giro della Nazionale tedesca, visto che ha giocato la Nations League.

In Bundesliga, è già a quota quattro assist, ma è una cifra che aumenterà ancora da qui a fine anno. L’Inter lo terrà d’occhio, ben consapevole che in futuro per qualità tecniche e mentalità potrebbe imporsi anche come sostituto di Calhanoglu. Il nome piace e lo Stoccarda potrebbe essere convinto da un prestito con obbligo di riscatto – solo da giugno in poi, lo ribadiamo.