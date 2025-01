Lo vuole Palladino, la Fiorentina pronta al colpo in casa Inter

Possibile colpo della Fiorentina dall’Inter. Destino ormai segnato per il calciatore nerazzurro, prossimo all’addio

Inter-Fiorentina, doppio incrocio possibile a Febbraio. Il 9 febbraio, nerazzurri e viola si ritroveranno contro a San Siro nel match della 24.a giornata che potrebbe precedere il recupero di quello sospeso al Franchi, lo scorso 1 dicembre, per il malore che ha colpito Edoardo Bove.

Tutto dipende dalla sfida di Champions League tra Inter e Monaco di mercoledì prossimo. A Lautaro Martinez e compagni basta un punto per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale con la quale si eviteranno i playoff previsti a metà febbraio. Uno scenario che, con la Fiorentina già agli ottavi di Europa League, lascerebbe due settimane libere da impegni infrasettimanali anche all’Inter nelle quali collocare l’atteso recupero necessario per pareggiare il numero di partite disputate con il Napoli.

Inter e Fiorentina che potrebbero incrociarsi, prossimamente, anche sul mercato. Nonostante il recente rinnovo, i nerazzurri (insieme al Napoli) restano interessati al difensore Pietro Comuzzo, giocatore che i viola hanno dichiarato incedibile ma per il quale potrebbero vacillare a fronte di un’offerta di 35-40 milioni.

Dall’Inter alla Fiorentina, possibile acquisto a parametro zero

Potrebbe compiere il percorso inverso, invece, Joaquin Correa. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto con l’Inter, lascerà sicuramente i nerazzurri a fine stagione. Le possibilità di rinnovo sono pressoché al punto che si era ipotizzato anche un suo addio anticipato a gennaio, al momento poco praticabile sia per la mancanza di offerte quanto per il recente infortunio al soleo della gamba destra.

Da svincolato, Correa può diventare una potenziale occasione di mercato per la Fiorentina, specie se dovesse abbassarsi l’ingaggio di 3.5 milioni attualmente percepito all’Inter. Trequartista, seconda punta o centravanti, sono questi i ruoli nei quali Correa, come potenziale alternativa a Gudmundsson, potrebbe essere schierato da Palladino che ha già rilanciato in viola calciatori come Cataldi o Adli, reduci da stagioni non proprio esaltanti.

Ultima stagione di Correa all’Inter che sembrava aver avuto una svolta in occasione del ritorno al gol dell’argentino nello 0-5 contro il Verona dello scorso 23 novembre, partita nella quale ha anche messo a referto due assist. Schierato al posto di Lautaro Martinez, al fianco di Thuram, da allora Correa ha giocato solo uno spezzone di partita nel 3-1 con il Parma prima dell’infortunio.

Vedremo se Inzaghi ci punterà ulteriormente dopo il rientro. Con i tanti impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri (a febbraio c’è anche il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio), Correa potrebbe avere altre chance per attirare possibili pretendenti prima dell’inevitabile addio al club che lo ha acquistato quattro anni fa per 25 milioni dalla Lazio.