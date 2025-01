Ansia Barella, contrasto e forte dolore al ginocchio: grande paura in campo

Durante Lecce-Inter, ci sono stati momenti di grande paura per il ginocchio di Nicolò Barella: ansia dopo un contrasto con Dorgu

L’Inter sta battendo il Lecce con un distacco di ben quattro gol, in un pomeriggio in trasferta che poteva presentare diverse insidie e che invece i nerazzurri hanno gestito alla grande, anche grazie a un’ottima prova del suo attacco. Lautaro Martinez è stato grande protagonista, ma anche Frattesi si è tolto la soddisfazione del gol.

Insomma, tutto è andato per il meglio in Puglia. Eppure, nonostante tutte le note liete, Simone Inzaghi è parso particolarmente nervoso per diversi minuti durante il match e ha vissuto anche momenti di grande preoccupazione e ansia per le condizioni di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, entrato da pochi minuti per prendere il posto il Mkhitaryan, è finito a terra dolorante e chiedendo l’attenzione di tutti dopo un contrasto con Dorgu. Ecco le sue condizioni a pochi minuti dall’intervento.

Come sta Barella, ginocchio dolorante e tanta paura

Dopo l’intervento del terzino danese, la mezzala ex Cagliari è finita per terra e ha iniziato ad agitare le mani per richiamare l’attenzione di tutti. È subito arrivato lo staff medico per verificare le sue condizioni e pian piano interpreti di entrambe le squadre l’hanno circondato spaventati per il suo ginocchio.

In realtà, dopo qualche minuto di grande paura, quando è passato il dolore, si è capito che si trattava solo di una botta che è passata con l’utilizzo del ghiaccio spray. Ora il calciatore è regolarmente in campo per i minuti finali e corre senza problemi. Un sospiro di sollievo per la squadra, vista l’importanza che ha Barella per l’Inter e tutto il gruppo.