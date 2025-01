Frattesi allontana il mercato: “Felicissimo all’Inter”. E Inzaghi risponde a Conte!

Davide Frattesi è stato protagonista contro il Lecce: il centrocampista allontana il calciomercato. Inzaghi, invece, risponde a Conte

L’Inter ha superato l’ostacolo Lecce con una prova di forza non indifferente, un altro 4-0 senza grossi patemi che ha dato anche delle risposte in ottica calciomercato. Davide Frattesi ha aperto le marcature ed è stato tra i migliori in campo – ha conquistato un rigore e si è visto annullare anche un gol per fuorigioco.

Dopo la partita, la mezzala ha allontanato il possibile trasferimento alla Roma ai microfoni di ‘Sky’: “Dico che sono felicissimo di rimanere qui. A partire dal gruppo a tutto lo staff, sono tutti una famiglia e cerco di ripagarli come posso. A volte le cose vanno bene a volte meno ma io sono felice qui”.

Insomma, il presunto mal di pancia del centrocampista sembra svanito, anche perché Simone Inzaghi sembra deciso a concedergli un minutaggio sempre più alto nel prossimo futuro.

Inzaghi elogia Frattesi, rassicura su Barella e risponde a Conte

Anche Inzaghi, come da prassi, ha parlato ai giornalisti dopo il Lecce. E anche in questo caso sono arrivate conferme importanti sulla permanenza di Frattesi, per cui il tecnico ha espresso parole al miele.

Ai microfoni di ‘Sky’ ha dichiarato: “Lui lo sa, ne abbiamo parlato. L’anno scorso lui è stato il segreto, come altri ragazzi come Carlos Augusto o Asllani che hanno fatto la differenza”. E ancora: “Con Davide c’è un ottimo rapporto, è stato determinante per noi lo scorso campionato guadagnandosi un Europeo da titolare. Ha avuto un problemino per 20 giorni ma ha cercato di smaltirlo bene, quando è entrato mercoledì ha fatto bene e oggi ha fatto una grande gara. Deve continuare così”.

Sempre a ‘Sky’, Inzaghi ha deciso di non rispondere alle provocazioni di Conte: “Il Napoli e l’Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario come l’Inter. Nessuna squadra negli altri campionati sta facendo un cammino così. Nessuna paura, sono due ottime squadre con due tecnici che fanno giocare bene a calcio”, ha dichiarato.

Infine, in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni di Barella: “Adesso sembra in buone condizioni, non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non sembra che ci siano problemi”.