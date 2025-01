L’Inter punta il gioiello italiano: Atalanta beffata, resistenza totale

L’Inter è pronta a mettere gli occhi in casa Atalanta per puntare un gioiello destinato a fare le fortune dei bergamaschi

Inter e Atalanta hanno un tratto distintivo in comune, e stavolta non ci riferiamo al colore di maglia, quelle strisce blu e nere che definiscono l’arrivo in campo delle due squadre lombarde. Entrambe hanno un settore giovanile di ottimo livello, e da anni ottengono risultati eccezionali, sfornando calciatori importanti per il futuro.

È anche grazie a questi talenti, oltre al lavoro di Gian Piero Gasperini e del club, che i bergamaschi hanno cambiato dimensione, riuscendo a entrare di diritto nel novero di squadre italiane stabilmente qualificate in Europa e attualmente anche tra le prime otto in Champions League.

L’Atalanta è diventata una vetrina importante per valorizzare nomi dalle alte potenzialità, ma anche una big che esprime un calcio di ottimo livello, una destinazione e non solo un passaggio. I gioielli del club restano comunque tutti ben in vista e spesso anche l’Inter li ha messi nel mirino, con la prospettiva di migliorare il gruppo di calciatori a disposizione. Oltre a Scalvini, che viene comunque monitorato dai campioni d’Italia, un altro nome verrà monitorato dai nerazzurri di Milano.

L’Inter ha messo gli occhi su Palestra: il prezzo sale

Oltre ai titolarissimi, Gasperini sta cercando di valorizzare anche un altro nome molto giovane e che si adatterebbe alla perfezione al sistema di gioco di Simone Inzaghi. Si tratta di Marco Palestra, un esterno destro di soli 19 anni che può giocare anche sulla fascia sinistra.

Interpreta il ruolo con grande fisicità e facilità di corsa, tanto che spesso i suoi gol sono stato pesantissimi nel settore giovanile. Il laterale destro ha già giocato diversi spezzoni in campionato e in Champions League, mai rendendosi protagonista di prestazioni negative.

L’Inter aspetta la sua crescita, ben consapevole del fatto che, se dovesse mettere in fila una serie di partite convincenti, sarà davvero difficile strapparlo all’Atalanta a buon prezzo. I bergamaschi non hanno alcuna intenzione di cedere il ragazzo, soprattutto prima della sua esplosione definitiva, ma in ogni caso non scenderanno da una quotazione da 10 milioni di euro.