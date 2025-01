Pagelle e tabellino Lecce-Inter 0-4: Frattesi c’è, Lautaro domina, Asllani si spaventa

Tabellino, top e flop di Lecce-Inter, sfida di Serie A di domenica 26 gennaio 2025: i voti e la cronaca della sfida

Per rispondere alla vittoria del Napoli contro la Juve, ma in prospettiva di dover affrontare il Monaco in Champions mercoledì, Inzaghi opta per un turnover contenuto, proponendo Zielinski e Frattesi dal 1′. A sbloccarla è proprio l’uomo più chiacchierato del momento: Davide. Al 6′ Thuram a salta Baschirotto e mette in mezzo per il centrocampista che deve limitarsi a spingere la palla in porta. L’ex Sassuolo esulta con l’indice sulla bocca…

Al 20′, dopo un rimpallo in area Thuram si fa cogliere di sorpresa divorandosi un goal a porta spalancata. L’arbitro annulla per fuorigioco due goal in due minuti: il primo di Carlos Augusto e il secondo di Frattesi. Dorgu riesce a impensierire i nerazzurri. Poi, capitan Lautaro al 39′ ristabilisce i valori di forza in gioco, con un grande goal di sinistro.

Krstovic ci prova due volte in avvio di ripresa. Ma l’Inter non è doma e al 56′ cala il tris con Dumfries con un tiro a giro di sinistro ispirato da un tacco di Lautaro. Tre minuti dopo Falcone atterra Frattesi: è rigore. Lo tira Taremi e non sbaglia. Al 75′ Sommer vola su un tiro di Ramadani destinato all’incrocio.

Barella finisce a terra dolorante dopo uno scontro con Dorgu. Il centrocampista rientra in campo dopo vari minuti fermo. Il Napoli è forte, certo, ma l’Inter non è da meno…

Top e flop di Lecce-Inter

TOP

FRATTESI – 7 – Tutti si aspettavano una grande risposta dal suo rientro dal 1′, e Frattesi non delude: primo tempo da protagonista e ottimo secondo tempo. Ci mette grande voglia e più attenzione dal punto di vista tattico. Passato il mal di pancia?

LAUTARO – 7,5 – È tornato a dominare. Gli basta poco, pochissimo, per lasciare il segno. Super goal e super assist

DUMFRIES – 7 – Sembrava che stesse giocando con il freno a mano tirato, perché diffidato. Nel secondo tempo, mette da parte la compostezza e si fa sentire, affonda e contrasta, arrivando pure all’ennesima marcatura (stavolta à la Insigne)

FLOP

ASLLANI – 5,5 – Entra sul 4-0 ma non riesce a giocare con tranquillità. Lento e incerto: sembra spaventato

CARLOS AUGUSTO – 5,5 – Poco intraprendente e preciso sulla fascia. Deve giocare braccetto

Lecce-Inter, tabellino

0-4

6′, Frattesi; 39′, Lautaro; 56′, Dumfries; 60′, Taremi (r)

LECCE (4-3-3) Falcone 5; Guilbert 5, Baschirotto 4,5, Jean 5,5, Dorgu 6; Pierret 5,5 (72′, Kaba 6), Coulibaly 5,5 (45′, Ramadani 6), Helgason 5,5; Pierotti 6, Krstovic 6 (86′, Burnete sv), Tete Morente 5,5 (84, Karlsson sv). All.: Giampaolo 5

INTER (3-5-2) Sommer 6; Darmian 6,5, de Vrij 6 (45′, Bisseck 6,5), Bastoni 6; Dumfries 7 (62′, Buchanan 6), Frattesi 7 (74′, Asllani 5,5), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5 (58, Barella 6), Carlos Augusto 5,5; Thuram 6,5, Lautaro 7,5 (58′, Taremi 6,5). All.: Inzaghi 7

Arbitro: Livio Marinelli, della sezione di Tivoli 5

Ammoniti: 16′, de Vrij, 31′, Inzaghi; 82′, Taremi