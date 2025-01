Assalto ai titolarissimi dell’Inter: offerta da 120 milioni per due giocatori

Il mercato dei nerazzurri deve fronteggiare l’assalto di un top club ai gioielli di Inzaghi: proposta indecente per avere la coppia

Da anni l’Inter ha smesso di fare grandi investimenti nel mercato in entrata. L’ultima volta che sono stati spesi più di 100 milioni di euro risale alla sessione estiva del 2020, al secondo anno di Antonio Conte in panchina.

In quel caso arrivò Achraf Hakimi dal Borussia Dortmund e furono riscattati Barella e Sensi dopo i prestiti dal Cagliari e dal Sassuolo. Senza dimenticare che a gennaio fu acquistato anche Eriksen dal Tottenham. A fine stagione l’Inter si laureò campione d’Italia, ma poi ci fu la separazione dal tecnico salentino e il ridimensionamento.

I primi a fare le valigie furono Lukaku e lo stesso Hakimi che, insieme a Politano, portarono oltre 200 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Altri cento ne sono stati incassati nel 2023 grazie ai vari Onana, Brozovic, Pinamonti e Gosens, permettendo all’allora amministratore delegato e oggi presidente Beppe Marotta di mettere a posto i conti della società.

Oggi in Viale della Liberazione non c’è più la necessità di vendere, ma resta il fatto che al giusto prezzo nessuno è incedibile. Ma il prezzo, appunto, lo fa l’Inter. Senza sconti, come dimostrato dal caso Frattesi.

Calciomercato Inter, maxi offerta per Dumfries e Thuram da parte del Liverpool

Primo a punteggio pieno in Champions e già qualificato agli ottavi di finale. Primo con 6 punti di vantaggio sulle seconde nonostante una partita in meno in Premier League. Il Liverpool sta vivendo una stagione perfetta sin qui.

I Reds non hanno per niente risentito del cambio di allenatore da Klopp a Slot, ma sanno che la prossima estate la rosa attuale potrebbe essere rivoluzionata. Dal capitano van Dijk al bomber Salah passando per Alexander-Arnold, tre pedine fondamentali sono in scadenza di contratto a giugno. Ma mentre per il difensore olandese c’è ottimismo circa il rinnovo di contratto, per gli altri due le trattative sono in alto mare.

L’attaccante egiziano pretende almeno un triennale a fronte della proposta di un contratto di un anno con opzione per il secondo, mentre l’esterno inglese sembra già in parola con il Real Madrid per la prossima stagione.

Per rimpiazzarli, il Liverpool guarda in casa Inter. Nel mirino ci sono Denzel Dumfries, terzino olandese a sua volta fresco di rinnovo con i nerazzurri, e Marcus Thuram, centravanti francese che ha una clausola rescissoria con cui potrebbe liberarsi.

Per la coppia i britannici potrebbero offrire 100 milioni di sterline, pari a circa 120 milioni di euro. Oaktree avrebbe la forza di rifiutarli? Ai posteri l’ardua sentenza.