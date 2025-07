Rottura con il Bayern Monaco: si offre a Inter e Juventus

Possibile opportunità di mercato per i top club di Serie A. Il giocatore potrebbe rompere con il Bayern Monaco

Come in ogni estate di calciomercato, il Bayern Monaco si appresta a finalizzare anche quest’anno l’acquisto di un top player.

Dopo Kane e Kim Min-Jae due anni fa e Olise l’estate scorsa, stavolta toccherà a Luiz Diaz in arrivo dal Liverpool. I Reds hanno speso quasi 300 milioni per acquistare Wirtz, Frimpong, Kerkez e Ekitike e ora sono, di fatto, obbligati a cedere. Ad approfittarne sarà il Bayern che, con un’offerta di circa 80 milioni, si garantirà Diaz dopo aver seguito anche Leao. L’accelerata definitiva alla trattativa è arrivata nelle scorse ore e già, in settimana, l’esterno colombiano potrebbe mettersi a disposizione di Kompany.

Bayern che si è già mosso sul mercato subito dopo la fine della Bundesliga con l’acquisto a parametro zero di Jonathan Tah, svincolato dai rivali del Bayer Leverkusen per il mancato rinnovo di contratto scaduto lo scorso 30 giugno. L’arrivo di Tah cambierà le gerarchie nel reparto arretrato del Bayern, favorendo il possibile addio di un calciatore che ha impressionato, e non poco, nella sua unica stagione disputata in Serie A.

Possibile addio al Bayern Monaco, che occasione per l’Inter

A lasciare il Bayern Monaco potrebbe essere Kim Min Jae. Il difensore coreano, campione d’Italia con il Napoli di Spalletti, non ha disputato alcuna partita nel Mondiale per Club. Infortunato nelle tre sfide del girone con Auckland, Benfica e Boca Juniors, Kim è tornato a disposizione per l’ottavo con il Flamengo e il quarto di finale perso dai bavaresi contro il PSG. In entrambe le occasioni però Kompany ha schierato Upamecano e Tah come coppia centrale, una scelta che potrebbe diventare stabile nella prossima stagione.

Uno scenario che, ovviamente, non può essere gradito a Kim il quale starebbe valutando un possibile addio ai bavaresi. Indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca nei giorni scorsi riferiscono di un Kim particolarmente tentato da un possibile ritorno in Serie A. Non si tratta certo di un rumors inedito. Già un anno fa, l’ex Napoli è stato accostato all’Inter e ora lo scenario potrebbe ripetersi con anche la Juventus interessata.

Non c’è alcuna trattativa al momento. La valutazione del difensore coreano è di almeno 30 milioni, stessa cifra chiesta dal Parma all’Inter per Giovanni Leoni. Un possibile tentativo dei nerazzurri (e anche della Juve) per Kim potrebbe esserci qualora il Bayern Monaco aprisse all’ipotesi di una cessione in prestito, un’opzione praticabile anche per ammortizzare gli eventuali costi di ingaggio. Prestito di Kim che può rappresentare per l’Inter la classica occasione da fine mercato, qualora il difensore non venisse meno all’idea di lasciare il Bayern e l’Inter, nel frattempo, non avesse acquistato un altro centrale.