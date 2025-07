Inter, una buona e una cattiva notizia: patto col bomber e cessione bloccata

Le ultime sulle strategie di calciomercato di Marotta e Ausilio tra entrate e uscite. Doppio annuncio positivo e negativo in caso nerazzurra

Come era lecito attendersi, l’Inter è tra le protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. Mentre un anno fa i nerazzurri si sono di fatto limitati ad acquistare il secondo portiere Josep Martinez (oltre agli svincolati Zielinski e Taremi), stavolta c’è da fare una mezza rivoluzione. Perché la rosa già con una media età molto alta a disposizione di Inzaghi va svecchiata per permettere a Chivu di lavorare al meglio ed ambire a traguardi importanti.

Tre colpi sono già stati messi a segno (Sucic, Luis Henrique e Bonny) oltre al riscatto di Zalewski e al ritorno di Pio Esposito. Ma non finisce qui: è molto calda la pista che porta a Lookman dell’Atalanta e poi si tenterà di prendere almeno un difensore, con Leoni e De Winter primi nomi della lista. È ovvio che a fronte di tanti nuovi arrivi, ci dovranno essere delle cessioni dopo gli addii a costo zero degli svincolati Arnautovic e Correa.

È tempo di fare cassa: finora è stato ceduto il giovane Stankovic al Club Brugge, ma non basta. In attesa di capire se il caso Calhanoglu è davvero rientrato, dei titolari l’unico sacrificabile sembra Pavard. Discorso diverso ovviamente per i panchinari. Due in particolare si proverà a vendere: il centravanti Taremi e il centrocampista Asllani.

Calciomercato Inter, Agresti: “Si lavora per convincere Asllani a partire”

Il bomber iraniano ha stretto una sorta di patto con l’Inter: avrà qualche giorno di vacanza in più, ma se arriverà una buona offerta per lui, la prenderà in considerazione. Si è parlato di club arabi e del Botafogo, dove ritroverebbe Correa, ma la sua priorità è restare in Europa. Il mediano albanese, invece, potrebbe rappresentare un problema, come sottolineato dal giornalista sportivo Stefano Agresti ai microfoni di ‘Radio Radio’.

“A Taremi e Asllani è stato comunicato dall’Inter che non fanno parte del progetto per il futuro. L’iraniano ne ha preso atto e si sta muovendo per cercare una soluzione: l’ultima squadra che si è fatta avanti per lui è il Leeds e Taremi potrebbe anche accettare di fare un’avventura in Inghilterra. Il discorso legato ad Asllani è un po’ diverso, perché il ragazzo non è convinto di lasciare l’Inter e quindi la situazione è un po’ più bloccata. Però stanno lavorando per convincerlo ad andare via e credo che entro la fine del mercato ci riusciranno”.