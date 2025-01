Vlahovic all’Inter: scambio alla pari con la Juve

Rottura totale fra centravanti e club, Giuntoli cerca soluzioni convenienti in estate. Un solo possibile scenario ammette l’intromissione dell’Inter sul mercato

Sedere sulla panchina per la terza partita consecutiva in una fase tanto importante di stagione non può far certo felice un calciatore. Specie uno come Dusan Vlahovic, abituato da diversi anni ad esser visto come il trascinatore principale di una squadra bisognosa di una profonda rifondazione.

I segnali di una evidente rottura con la Juventus ci sono ormai tutti e sembrano aver calcato una traccia nata molto tempo prima, quando le prime voci di mercato lo avevano allontanato dal progetto bianconero ed accostato ad altre grandi realtà europee. Sin da quando sulla panchina sedeva un certo Massimiliano Allegri.

Come se non bastasse, il tanto desiderato arrivo di Randal Kolo-Muani dal PSG per risollevare il morale di uno sfiduciato Thiago Motta ha posto le basi per un radicale cambiamento in attacco. Un reparto al quale Vlahovic potrebbe non esser destinato a far più parte, se Cristiano Giuntoli dovesse riuscire a trovare la formula adeguata per la cessione in estate.

La Juventus punta a non render vani gli sforzi promossi dalla dirigenza qualche anno prima, al momento dell’acquisto delle sue prestazioni dalla Fiorentina, ma sarà comunque difficile tentare di pareggiare la precedente uscita o evitare la minusvalenza ad un solo anno di contratto rimanente. Complice il fatto che lo stesso centravanti non appaia mai nel pieno delle proprie facoltà atletiche, perché troppo delicato a livello muscolare. Questi due fattori potrebbero avvicinare persino l’Inter. Ecco in che modo.

Vlahovic per Frattesi, scomoda suggestione di mercato per l’Inter

Noi di ‘interlive.it‘, se fossimo nei panni di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, proveremmo a portarlo all’Inter per far fronte alle future necessità offensive della squadra, a condizioni economiche agevoli.

Alla Juventus potrebbero infatti bastare una trentina di milioni per evitare la minusvalenza, mentre l’Inter potrebbe far vacillare Giuntoli offrendo 15/18 milioni di euro più il cartellino di un altro calciatore come contropartita tecnica. Per fare un esempio, inserendovi Carlos Augusto. Crediamo tuttavia che Giuntoli potrebbe rifiutare e rilanciare a sua volta la proposta, chiedendo in cambio uno come Davide Frattesi, già cercato dai bianconeri sul mercato.

Il centrocampista nerazzurro, anch’egli sul piede della partenza sulla scia di un crescente malcontento per uno scarno minutaggio alle dipendenze di Simone Inzaghi, non ha mai rifiutato l’idea di aggregarsi al progetto di Thiago Motta. Nonostante le sue preferenze, come noto, parlino ancora della Roma. Difficile però pensare che l’Inter, dal canto suo, sia realmente disposto a prelevare Vlahovic sacrificando un tassello funzionale per i propri scopi economici. Meglio una cessione diretta, senza mezze misure.