DIRETTA Inter-Monaco, Inzaghi manda in campo i migliori: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match di Champions

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i biancorossi di Hutter nell’ottava giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita il Monaco a San Siro in un match valido per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che puntano alla qualificazione diretta senza passare dai playoff che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci al successo in Serie A con il netto 4-0 imposto in trasferta al Lecce che ha fatto seguito a quello di mercoledì scorso in campo europeo contro lo Sparta Praga, potrebbero accontentarsi anche di un pareggio per ottenere la matematica qualificazione agli ottavi di finale. In teoria anche con una sconfitta di misura Lautaro Martinez e compagni potrebbero strappare il pass, ma dovrebbero fare i conti con i risultati che arrivano dagli altri campi. I biancorossi di Adolf Hutter, che a loro volta vengono dalle vittorie contro il Rennes in Ligue 1 e contro l’Aston Villa in Champions, hanno bisogno di vincere con due o più gol di scarto per operare il sorpasso in classifica sui meneghini.

La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet solamente per gli abbonati ad Amazon Prime. L’ultimo precedente tra le due squadre è una amichevole estiva del 2022, che finì con un pareggio 2-2 grazie ai gol di Gagliardini e Asllani che rimontarono il doppio vantaggio a firma Golovin e Ben Yedder. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Monaco live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MONACO

Niente turnover pre-derby, Inzaghi manda in campo l’undici tipo. Davanti Thuram e Lautaro, Taremi nemmeno in panchina a causa dell’affaticamento addominale. L’iraniano dovrebbe comunque recuperare per il derby:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamimo; Embolo. All.: Hutter