L’Inter trova il sostituto di Buchanan: affare in Brasile

Tajon Buchanan lascerà l’Inter in prestito in questi ultimi giorni di calciomercato: i nerazzurri trovano il sostituto in Brasile?

Non è facile per l’Inter migliorare la rosa già durante il calciomercato di gennaio, con poche finanze a disposizione e l’esigenza di puntare essenzialmente su calciatori giovani, come da imposizione di Oaktree. Infatti, i nerazzurri si stanno muovendo essenzialmente in uscita, con Tomas Palacios ormai indirizzato verso il Monza in prestito e Tajon Buchanan che saluta a sua volta.

Si parla tanto di Zalewski che potrebbe raggiungere i nerazzurri last minute, ma i piani potrebbero essere più ambiziosi e riguardare soprattutto la prossima estate. Infatti, dopo l’esplosione di Denzel Dumfries, grande mattatore di inizio 2025 anche in zona gol, l’idea è quella di chiudere un’operazione per il suo sostituto, con Buchanan – diretto al Villarreal in prestito con opzione d’acquisto – che potrebbe ripartire altrove nella prossima stagione.

Matteo Darmian, inoltre, potrebbe restare come jolly capace di giocare sia nel terzetto arretrato, sia in posizione più avanzata su entrambe le fasce. Anche in questo caso, servirà un profilo giovane e di prospettiva e l’Inter potrebbe guardare ancora una volta in Sud America, dove Baccin è sempre in prima fila per i migliori talenti in circolazione.

L’Inter pensa a Wesley per la fascia destra: chi è e le sue caratteristiche tecniche

Wesley ha 21 anni e il suo cartellino è di proprietà del Flamengo dove sta crescendo e mostrando pian piano le sue potenzialità. Le sue caratteristiche mettono in primo piano le sue capacità di spinta, visto che il brasiliano è abile nel dribbling e ha la velocità come suo punto forte.

L’Inter lo segue con grande attenzione, anche perché ha un ingaggio piuttosto basso e il costo del suo cartellino è di meno di 10 milioni di euro. Insomma, la spesa sarebbe in linea con i prezzi richiesti da Oaktree e il ragazzo potrebbe aumentare la sua valutazione in poco tempo, ma i problemi non mancano.

Innanzitutto, il brasiliano è blindato dal Flamengo da un contratto fino al 2028, che non permette di avere grandi sconti. E poi Wesley avrebbe essenzialmente le stesse difficoltà che ora ha Buchanan: la fase difensiva non è il suo forte e potrebbe non essere facile adeguarsi in poco tempo al 3-5-2. In prospettiva, potrebbe trattarsi comunque di un colpo importante e vedremo se l’Inter deciderà di affondare per lui.

Wesley potrebbe essere tenuto d’occhio in ottica estate prossima, mentre per l’immediato il post Buchanan potrebbe essere il giallorosso Zalewski.