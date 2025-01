Settanta milioni nelle casse dell’Inter: Simeone lo vuole a Madrid

Un regalo per il Cholo, qualora dovesse essere confermato ancora sulla panchina dell’Atletico: piace un centrocampista dell’Inter

Diego Simeone sta vivendo la sua quattordicesima stagione come allenatore dell’Atletico Madrid. Due estati fa, sembrava che la lunga storia d’amore fosse vicina all’epilogo, poi però il Cholo ha deciso di rinnovare (da tempo è l’allenatore più pagato del mondo). L’ultima stagione non è stata esaltante: l’Atletico è arrivato ai quarti di Champions (poi eliminato dal Borussia Dortmund), è uscito in semifinale in Coppa del Re (battuto dall’Athletic Bilbao) ed è finito al quarto posto in Liga.

Con un’altra stagione così, il Cholo potrebbe rischiare. Non di essere licenziato (all’Atletico non converrebbe). Ma di stancarsi e di stancare. In Spagna scrivono già da un paio di mesi che l’argentino potrebbe lasciare il club al termine della stagione. E che la dirigenza dei materassai sarebbe già alla ricerca di un possibile sostituto.

Simeone ha rinnovato da poco e ha un contratto valido fino al 2027. Ma l’ambiente potrebbe aver voglia di qualcosa di nuovo. E lo stesso Simeone potrebbe essere attratto dalla prospettiva di una nuova avventura. A Madrid si fanno già i nomi di Fernando Torres e Unai Emery.

Il Cholo via da Madrid a fine stagione?

E il Cholo potrebbe a quel punto prendersi un periodo di pausa, oppure abbracciare subito un altro progetto, in caso di chiamate interessanti… Non va comunque esclusa la possibilità di una riconciliazione fra ambiente e allenatore. Tutto dipende dai risultati. Pur balbettando in Europa, l’Atletico sta andando forte in Liga: è secondo a 45 punti, 4 punti dietro il Real.

In caso di permanenza, l’Atletico dovrebbe provvedere a rinforzare la squadra a disposizione dell’argentino. E, a quanto pare, il Cholo avrebbe già le idee chiare… Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Diego Simeone vorrebbe un nuovo innesto in mediana: un giocatore che crede gli somigli… uno dà l’anima in campo ed è capace di grandi slanci di generosità.

Nella lista di mercato dell’argentino dovrebbe essere presente, fra le prime scelte, anche il nome di Nicolò Barella. E l’Atletico potrebbe essere pronto a offrire anche 70 milioni di euro… Certo, per il momento si tratta soltanto di una voce tutta da verificare. Ci sono troppe incognite…

Simeone chiama Barella

Non troppo tempo fa, Tommaso Giulini, proprietario di Fluorsid Group e presidente del Cagliari, presidente del Cagliari, ha raccontato che, prima di passare all’Inter, Barella era stato vicino all’Atletico. “Nicolò è una persona unica e rara“, ha spiegato il presidente del club sardo.

“Simeone lo voleva fortemente, lo ha chiamato personalmente tutti i giorni. Ma lui ha scelto l’Inter. Fino all’ultimo la Roma offriva di più, ma la sua volontà pesava, e Nicolò voleva solo l’Inter”, ecco il racconto di Giulini. Possibile che il Cholo abbia ancora il numero di Nicolò?

Altri media spagnoli pensano invece che al Cholo potrebbe piacere anche Dumfries. In passato, l’Atletico aveva già sondato l’olandese, senza però mai arrivare a una vera offerta. Altre voci ancora, invece, provano a ipotizzare un interessamento per Davide Frattesi. Un giocatore che, concettualmente, potrebbe rivelarsi molto utile nel gioco di Simeone.