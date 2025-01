Allegri all’Inter al posto di Inzaghi: le percentuali dell’operazione

Un noto portale italiano che si occupa di mercato ha rilanciato la possibilità di un futuro approdo del livornese in nerazzurro

Al netto del clamoroso inciampo nel derby, quello di Supercoppa più che di campionato, la stagione dell’Inter può definirsi finora assolutamente in linea coi programmi e le aspettative.

Nessuno infatti, nemmeno nell’entusiasta città partenopea, avrebbe mai immaginato un tale cammino del primo Napoli di Antonio Conte: 53 punti in 22 gare non solo rappresentano la miglior partenza di sempre del tecnico salentino al suo primo anno in un nuovo club, ma rappresentano un ritmo che in Europa, Liverpool a parte in Premier, nessuno sta tenendo.

Se escludiamo la variabile impazzita rappresentata dagli azzurri, Atalanta, Milan, Juve, Lazio e Roma sono a distanza di sicurezza dalla Beneamata. Il che certifica che Inzaghi sta facendo quello che gli era stato chiesto di fare. Con qualche intoppo, certo, con qualche partita gettata alle ortiche, ma tutto sommato dimostrando spesso e volentieri la propria forza.

Allegri, futuro all’Inter? C’è chi si sbilancia in modo netto

Nonostante gli eloquenti numeri sciorinati finora, c’è chi sostiene che se a fine anno l’Inter non dovesse bissare il titolo di Campione d’Italia conquistato lo scorso anno, Inzaghi rischierebbe l’esonero. In questo ipotetico scenario c’è anche da considerare il costante pressing che alcuni dei più blasonati club d’Europa stanno facendo da mesi sul giovane tecnico piacentino.

In questo contesto c’è chi ha azzardato addirittura un’ipotesi clamorosa. Sportitalia.it, noto portale esperto di mercato, ha rilanciato l’idea Allegri per il futuro della panchina nerazzurra. Al di là dello shock iniziale nel metabolizzare la notizia, immediatamente sono arrivate le smentite di rito. Provenienti da altri esperti del settore che, supportati anche dalle altissime quote per questa eventualità fissate dai bookies, hanno bollato come ‘impossibile’ l’affare.

Insomma, che vada o no in Arabia Saudita ad allenare l’Al Hilal, sembra davvero fantascienza la possibilità che l’ex tecnico bianconero si vesta di nerazzurro nel prossimo luglio. Il calciomercato moderno ci ha però insegnato che il regno dell’impossibile, in realtà, non esiste.