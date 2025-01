Inter, colpo in Serie A ma sarà ceduto in prestito fino al 2026

Il club nerazzurro, forte di un onorevolissimo quarto posto finale nella prima fase di Champions League, pianifica con attenzione il futuro

Grazie ad una solidissima difesa – solo una, per quanto dolorosa, la rete al passivo nelle 8 giornate della ‘Phase League’ della Champions, e alla ritrovata vena di Capitan Lautaro, l’Inter di Simone Inzaghi ha archiviato con enorme soddisfazione la prima parte del suo cammino europeo.

Con 19 punti in 8 gare, la Beneamata si è garantita il quarto posto finale, incassando però la possibile beffa di uno scontro fratricida, già in ottavi di finale, con una tra Milan e Juve. Sempre che rossoneri e bianconeri superino un Playoff dove tra l’altro, ironia della sorte, potrebbero incontrarsi tra loro.

Archiviata dunque, per ora, la soddisfacente campagna continentale, la dirigenza meneghina attende le ultime ore di mercato con la sicurezza di chi, a differenza di parecchie delle rivali, non ha estrema necessità di piazzare dei colpi nell’immediato.

Questo non significa però che non si possa fare qualche investimento per il futuro, garantendosi così dei talenti con anticipo rispetto alla sempre agguerrita concorrenza. L’occasione potrebbe arrivare da un club di provincia in cui un promettente 21enne sta trovando davvero poco spazio dopo un incoraggiante avvio di stagione.

Marotta, colpo in stile ‘Gatti’: arriva a Milano nel 2026

Titolare nelle prime giornate dell’anno, Matteo Prati, difensore classe 2003 militante nel Cagliari e già elemento importante della Nazionale Under 21, è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie di mister Nicola. Penalizzato dalle variazioni tattiche operate dopo qualche partita dal sanguigno tecnico piemontese, il giovane ravennate ha visto il campo col contagocce nei mesi successivi. Sul suo valore però, in pochi nutrono dubbi.

Ecco che allora Beppe Marotta, specialista nel prendere calciatori in qualche modo ‘non centrali’ nelle scelte dei club di appartenenza, è pronto a piazzare un nuovo intelligente colpo. La strategia è semplice, ma geniale.

L’Inter vorrebbe chiudere l’affare Prati già nell’attuale finestra invernale di scambi, salvo lasciare il calciatore in Sardegna non solo nei prossimi sei mesi, ma addirittura fino a giugno 2026. Un modus operandi dunque simile a ciò che fece la Juve con Federico Gatti ma anche con Andrea Cambiaso.

I nerazzurri sperano così di veder crescere, confidando ovviamente in un impiego che porti ad un deciso aumento del minutaggio, il giocatore altrove, per poi inserirlo nella rosa della prima squadra all’alba della stagione 2026/27.