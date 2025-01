L’Inter ha le idee chiare: decisi i quattro attaccanti per la prossima stagione

Il reparto avanzato a disposizione di Inzaghi subirà dei cambiamenti: occhio alle novità, Marotta stravolge l’attacco dell’Inter

Il Derby della Madonnina contro il Milan si avvicina: uno spartiacque fondamentale per i nerazzurri che punteranno a superare l’ennesimo scoglio nella corsa Scudetto. I pensieri, però, corrono parallelamente anche in ottica calciomercato.

Il club di Oaktree sta pianificando una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2025/26, con tutti i reparti che verranno ritoccati. Tra entrate e uscite, la difesa dovrebbe offrire a Simone Inzaghi 1-2 innesti di grande spessore al centro della difesa. Con Acerbi che ha rinnovato fino al 2026 ma non così certo di ritrovarsi al centro del progetto nerazzurro e de Vrij in scadenza a fine giugno, almeno un centrale di peso arriverà.

Un discorso ancor più profondo riguarderà, inoltre, l’attacco. Il club di Viale della Liberazione ha in mente nomi di assoluto valore da consegnare al tecnico di Piacenza a fine stagione. Gli unici certi di rimanere sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram: per il resto, c’è aria di grossi cambiamenti.

Inter, cambia l’attacco: arriva anche la stella

Scelte fatte. O quasi. La dirigenza di Viale della Liberazione partirà dall’attacco per cambiare volto all’Inter 2025/26. Le novità non mancheranno, anzi. Inamovibili Thuram e Lautaro: per il resto, spazio al cambiamento.

Jonathan David potrebbe essere la grande sorpresa dell’estate. La punta del Lille è da mesi in cima alla lista di Beppe Marotta che ha fiutato da tempo la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Per il 25enne di Brooklyn. però, c’è la fila e i costi sono alti.

Il Milan ci ha pensato per tanto tempo, salvo poi virare la propria attenzione su altri obiettivi. Pure la Juventus lo ha messo nel mirino ma come consueto il presidente dell’Inter potrebbe muoversi con mesi d’anticipo per garantire il grande colpo a Inzaghi. Lato stipendio, si parla di almeno 6 milioni a stagione, commissioni escluse.

Chi sembra avere già le valigie in mano è Mehdi Taremi. Arrivato gratis la scorsa estate dopo l’avventura al Porto, il nazionale iraniano non è riuscito ad ingranare. 26 presenze complessive con soli 3 gol all’attivo.

Cresce quindi l’idea di salutare la Milano nerazzurra dopo un solo anno, per l’Inter sarebbe una plusvalenza. Il suo posto verrebbe preso proprio da David. Ma i cambiamenti non finiscono qui, perché Correa e Arnautovic diranno addio a zero: il loro contratto scadrà il 30 giugno 2025 e non sarà rinnovato.

Inter, ‘doppietta’ in famiglia: tornano a Milano?

Un attacco formato da cinque pedine, con ogni probabilità. La quarta scelta si chiama Sebastiano Esposito, attaccante nerazzurro in prestito all’Empoli con cui sta facendo benissimo.

Il 22enne di Castellammare di Stabia potrebbe rientrare alla base? Le ultime da Empoli danno il club toscano intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni… Esposito è andato a segno già 10 volte, con 2 assist in 20 apparizioni: numeri che avrebbero convinto Marotta a riportarlo alla base nei mesi estivi. Si pensa, poi, all’eventualità di un quinto attaccante da far crescere: ed in questo caso sarebbe Francesco Pio Esposito.

Fratello di Sebastiano ma più giovane – appena 19 anni – sarà impegnato fino a fine stagione in prestito allo Spezia dove sta segnando con grande continuità. Capocannoniere in cadetteria con Iemmello, è a quota 11 reti con 1 assist.