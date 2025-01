È già dell’Inter il nuovo Balotelli: segna valanghe di gol

Un classe 2007, che nelle ultime 6 gare ha segnato 6 goal: l’Inter sta coltivando il bomber del futuro prossimo

Vent’anni fa, il club nerazzurro accoglieva nelle sue giovanili il promettente Mario Balotelli: il ragazzo, dopo essere stato vicinissimo al Barcellona e poi alla Fiorentina, si trasferì in prestito dal Lumezzane all’Inter. E subito fece sfaceli in U18 e in Primavera, contribuendo da protagonista alla vittoria del campionato. Dopodiché, a inizio 2008 si mise in mostra anche nel Torneo di Viareggio, segnando una doppietta all’Empoli in finale.

Fu Roberto Mancini a portarlo in prima squadra quando Mario aveva appena diciassette anni. E sempre Mancini fu colui che lo fece esordire a metà dicembre 2007, contro il Cagliari. Nell’incontro successivo in Coppa Italia, contro la Reggina, Balotelli segnò una doppietta. Poi, nei quarti di finale contro la Juve fece altri due goal.

Alla fine di quella stagione, il ragazzo mise insieme 11 presenze in Serie A, segnando 3 goal. Considerando l’intera stagione e le coppe, le presenze furono 15 e i goal 7. In quel momento tutti i tifosi dell’Inter erano convinti di avere sotto gli occhi un predestinato: il giocatore di classe, potenza, estro e carattere che avrebbe cambiato la storia nerazzurra negli anni a venire.

Le cose finirono assai diversamente. Dopo altre due stagioni, l’Inter dovette cedere l’ingestibile Balotelli, che ormai aveva rotto con l’ambiente e con la squadra. Passò al City, di nuovo da Mancini, per circa 30 milioni.

Un nuovo Balotelli in U18: tutti pazzi per Jamal Iddrissou

Negli anni a seguire, l’Inter si è illusa più volte di aver trovato nuovi campioni nel suo vivaio. Nel 2011 il nome più citato era quello di Samuele Longo, che ora gioca in Serie C, come fuori-quota nella U23 del Milan. Venne poi il turno di Puscas e di Bonazzoli. In seguito si è parlato tanto di Pinamonti, Gnonto, Valentin Carboni e Sebastiano Esposito. Nessuno di questi è riuscito a imporsi in prima squadra. E ora a chi tocca?

In U18 il nome più interessante è quello del classe 2008 Jamal Iddrissou. Il ragazzino è a quota 14 reti in 18 partite. E ha segnato 6 goal nelle ultime 6 gare. Nato come mezzala (un box to box), è stato spostato prima sulla fascia e poi, a partire da questa stagione, ha iniziato a giocare come punta centrale. L’intuizione è stata di Benny Carbone, il nuovo coach della U18 nerazzurra.

Sì, il ragazzo è senza dubbio una delle promesse dell’Inter. Non ha mai deluso come centrocampista: già in U15 e in U17 riusciva a dominare nei contrasti e a rendersi pericoloso negli affondi. Ma come attaccante si è rivelato ancora più talentuoso. Quest’anno è stato chiamato anche ad allenarsi spesso in Primavera, ma non ha ancora esordito. Nonostante la sua giovane età si sta dimostrando già troppo forte per l’U18.

L’Inter gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista quest’estate e lo ha fatto aggregare già un paio di volte alla prima squadra per degli allenamenti. Inzaghi, dunque, dovrebbe conoscerlo benino. Veloce, potente e dotato di buona tecnica, il ragazzo può evolvere davvero per trasformarsi in un attaccante in grado di fare la differenza. Non va però bruciato.

Sì, può diventare un nuovo Balotelli, anche se, dal punto di vista caratteriale, l’italo-ghanese sembra molto più tranquillo dell’attaccante trentaquattrenne che sta cercando di lasciare il Genoa.