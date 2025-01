Inter, nuove voci sull’addio di Lautaro: Juve e Milan contribuiscono all’affare

Il futuro del capitano argentino potrebbe essere presto lontano dalla Milano nerazzurra: Juve e Milan, ‘assist’ per l’addio di Lautaro

Una tripletta da sogno contro il Monaco, sul palcoscenico più importante. Lautaro Martinez è tornato a trascinare la sua Inter con una prestazione maiuscola in Champions League.

Il ‘Toro’ si è scatenato, ne ha fatti tre e si è preso la scena. Adesso, però, si parla nuovamente di addio ai colori nerazzurri. Un’eventualità già ventilata parecchio in passato e che sembra tornare di moda in vista della prossima estate. D’altronde si tratta di uno dei bomber più forti e prolifici degli ultimi anni. L’Inter, d’altro canto, è forte del recente rinnovo fino al 2029 e farà di tutto per tenersi stretto il suo capitano.

Nel calcio, però, si sa come da un momento all’altro tutto possa cambiare. E così i tifosi della ‘Beneamata’ iniziano a tremare: a certe condizioni l’argentino può dire addio ed un ruolo importante nella cessione lo potrebbero avere, a distanza, Juventus e Milan.

Sirene spagnole: così Lautaro può lasciare l’Inter

‘Elgoldigital.com’ parla del possibile addio di Lautaro Martinez e soprattutto di un club che sembrerebbe deciso a puntare sul ‘Toro’ per il prossimo futuro: si tratta del Barcellona. Il piano è già chiaro.

Il club di Joan Laporta sa l’importanza di Robert Lewandowski nello scacchiere di Flick, ma si tratta del presente. È evidente che il 36enne polacco sia ormai a fine carriera e la dirigenza blaugrana sia già concentrata sulla ricerca del degno erede del centravanti, in scadenza con il Barcellona il 30 giugno 2026. Secondo la fonte il grande favorito, per il quale la dirigenza spagnola è pronta a fare uno sforzo, si chiama Lautaro Martinez.

Il club non naviga in buone acque dal punto di vista economico ed un investimento di tale portata potrebbe vedere la luce solo a determinate condizioni. Fare cassa, in primis, con la cessione di Lewandowski andando a risparmiare sui 16 milioni netti a stagione percepiti dal centravanti classe ’88 oltre ad incassare una buona cifra per il cartellino. Per il nazionale polacco si parla soprattutto di Saudi Pro League.

Lautaro al Barcellona: assist di Juve e Milan

Ma a quali condizioni Lautaro Martinez potrebbe effettivamente fare le valigie e dire addio all’Inter? La dirigenza di Viale della Liberazione valuta il suo cartellino 100 milioni di euro: non vi sarebbe alcuno sconto.

Oltre all’addio di Lewandowski il Barcellona potrebbe provare ad incassare anche da altre due partenze. In primis quella di Ronald Araujo, centrale uruguagio che piace da tempo alla Juventus. Era e rimane un obiettivo concreto della società bianconera per il mese di giugno: la valutazione si attesta intorno ai 40-50 milioni di euro. D’altro canto una grossa mano per racimolare il tesoretto per Lautaro potrebbe darla anche il Milan.

I rossoneri seguono da anni Ferran Torres e l’estate 2025 potrebbe essere il momento giusto per puntare sull’ala 24enne che con Flick sta giocando solo spezzoni di gara ed ha il contratto in scadenza nel 2027. In questo caso si parlerebbe di circa 30 milioni di euro. Per lo stipendio del ‘Toro’ è evidente che in Catalogna si andrebbe ad arricchire l’attuale ingaggio da 9 milioni percepito all’Inter, sforando abbondantemente una proposta a due cifre.

Lautaro in questa stagione ha collezionato 30 presenze complessive con 15 reti tra campionato e coppe e ben 6 assist vincenti. Numeri importanti, da vero top player: lo sa bene il Barcellona che dopo i corteggiamenti del passato sembra finalmente pronto a fare sul serio per strappare l’argentino ai nerazzurri.