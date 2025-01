L’Inter può riportarlo in Italia: l’ex Juve in cima alla lista di Marotta

Il presidente nerazzurro all’opera per un grande ritorno: l’ex Juventus per l’anno prossimo potrebbe essere la grande idea

La corsa Scudetto promette scintille. Napoli ed Inter sono pronte a darsi battaglia fino alla fine, in un testa a testa mai così avvincente. I nerazzurri sono tuttavia focalizzati anche sulle questioni lontane dal rettangolo verde.

Il calciomercato invernale che chiuderà nelle prossime ore non ha riservato – era preventivabile – grosse sorprese allo scacchiere di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, però, sta lavorando insieme alla dirigenza nerazzurra per una piccola rivoluzione che arriverà in estate, e che toccherà gran parte della rosa campione d’Italia in carica. Correa e Arnautovic sono certi di lasciare, a parametro zero.

In attacco occhio pure a Taremi, la cui permanenza a Milano non è affatto scontata. Allo stesso modo la difesa potrebbe registrare sì l’addio a zero di de Vrij, per il quale si sta comunque lavorando al rinnovo del contratto che terminerà tra sei mesi.

Colpo in Premier: l’ex Juve per Inzaghi

Qualche gol di troppo e l’idea di svecchiare un reparto che avrà bisogno di innesti di peso. La proprietà nerazzurra è pronta a mettere mani al portafoglio per potenziare la difesa: Marotta potrebbe pensare a un grande nome, Matthijs de Ligt.

Il centrale olandese si è trasferito la scorsa estate dal Bayern Monaco al Manchester United, per circa 45 milioni di euro. Un’annata a dir poco deludente quella che stanno vivendo i ‘Red Devils’, non solo esclusi dalla lotta per il titolo ma anche parecchio lontani dalla zona Champions. Ecco perché si cambierà e parecchio a partire da giugno: delle tante potenziali cessioni, quella di de Ligt potrebbe però far felici i tifosi nerazzurri. Forse…

Un centrale di grande affidabilità e talento, è ancora giovane (si tratta di un classe ’99) per il quale i ‘Red Devils’ potrebbe anche aprire ad un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. De Ligt è sotto contratto con lo United fino al 30 giugno 2029: la sua avventura all’Old Trafford potrebbe però già essere agli sgoccioli.

Colpaccio de Ligt: è il sogno dell’Inter

Dopo aver lasciato la Juventus nel luglio 2022, de Ligt ha vissuto due anni altalenanti con la maglia del Bayern Monaco. Ora la possibilità di tornare in Italia, con il club bianconero che potrebbe ritrovarselo contro da avversario.

Un potenziale tradimento difficile da mandare giù. Lo stipendio dell’ex juventino si aggirerebbe intorno ai 6,6 milioni di euro netti a stagione, è il sesto più pagato della rosa dei ‘Red Devils’. Tanti, non troppi. Perché è chiaro che al fianco di Bastoni serve un grande difensore e l’olandese potrebbe essere la scelta ideale per diversi motivi. Ad oggi de Ligt resta tra i centrali più forti d’Europa e conosce già molto bene il campionato italiano.

Un colpo ‘sicuro’ ma costoso. Con la squadra adesso di Amorim ha praticamente sempre giocato fino a questo momento: 30 presenze, tra campionato e coppe, e oltre 2200′ in campo. Una suggestione da coltivare, da qui all’estate. Con buona pace dei tifosi della Juve…