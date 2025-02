Di Marzio annuncia un’altra cessione dell’Inter: “Prestito con diritto”

Altro movimento in uscita in casa nerazzurra. Un giocatore è pronto a lasciare Appiano Gentile per trasferirsi in un altro club: i dettagli dell’operazione

Proseguono i movimenti in uscita in casa Inter. I nerazzurri in questi ultimi giorni di calciomercato si impegneranno a sistemare i giocatori che in questo momento non rientrano più nel progetto. La volontà del club è quella di consentire a coloro che non trovano spazio di poter avere continuità in un’altra squadra e dimostrare le proprie qualità.

Le prime cessioni hanno riguardato Buchanan e Palacios. Entrambi si sono trasferiti in prestito rispettivamente al Villarreal e Monza per aumentare il minutaggio. Sul primo c’è anche la possibilità da parte degli spagnoli di poter riscattarlo al termine della stagione. Molto dipenderà dalle prestazioni dell’esterno. Sul secondo i nerazzurri hanno deciso di non inserire nessuna opzione vista la volontà di riportarlo a Milano a luglio. Ma i movimenti in uscita non sono finiti qui.

Calciomercato Inter: è fatta per un’altra cessione

In casa Inter è praticamente definita un’altra cessione. Il giocatore è pronto ad iniziare una esperienza in prestito in un club dove sicuramente troverà maggiore spazio e naturalmente si potrà mettere in mostra. Si tratta di un elemento di prospettiva e quindi vedremo se questa avventura gli consentirà di fare un salto di qualità importante.

I dettagli dell’operazione

In questi giorni l’Inter si dedicherà principalmente alle operazioni di secondo piano. La volontà è quella di portare i propri giocatori ad avere maggiore spazio e dimostrare le proprie qualità. Per molti di loro i sei mesi che mancano al termine dell’anno sono destinati sicuramente ad essere fondamentali per la loro crescita.

Sarà così anche per l’attaccante classe 2005 Enoch Owusu. Come riferito da Gianluca Di Marzio “lunedì la punta lascerà Novara, dove era in prestito, e passerà sempre con la stessa formula con diritto di riscatto al San Gallo. L’Inter manterrà il 50% della futura rivendita“. Una decisione che conferma come i nerazzurri puntano molto sulle qualità del giovane giocatore.

Per Owusu l’occasione di giocare con maggiore continuità in Svizzera. Al Novara nella prima parte di stagione solamente quattro presente condite da un assist. Le qualità non mancano ed ora vanno messe in mostra con il San Gallo.

Owusu nella prossima Inter Under 23?

Owusu si trasferisce al San Gallo in prestito con diritto di riscatto e quindi c’è la possibilità che gli svizzeri acquistano il cartellino in modo definitivo. Ma se così non fosse, non è da escludere che i nerazzurri decidano di puntare su di lui in ottica Inter Under 23 il prossimo anno.