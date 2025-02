Non solo Nico Paz, l’Inter piomba su un’altra stella del Como

L’Inter è tra i club interessati a Nico Paz, il talento del Como nel quale si sta mettendo in mostra un altro giocatore già nel mirino dei nerazzurri

“Vogliamo calciatori giovani“, così si è espresso il presidente Marotta nell’intervista rilasciata nel pre partita di Inter-Monaco quando gli è stato chiesto se il club acquisterà un sostituto di Buchanan sulla fascia sinistra.

Un’indicazione quella di Marotta che può riferirsi al presente ma anche e soprattutto per il futuro. In tal senso, il messaggio di OakTree ai dirigenti è ormai conclamato con i prossimi investimenti di mercato che dovranno riguardare principalmente calciatori giovani, di talento e già pronti per competere ad alto livelli. Un identikit che calza appieno a Nico Paz, protagonista di un’ottima prima parte di stagione con il Como con 5 gol e 4 assist in 20 presenze. Uno score davvero notevole per un debuttante in Serie A, peraltro in forza a una squadra neopromossa.

Sulle qualità di Nico Paz c’erano già pochi dubbi prima del suo arrivo al Como dal Real Madrid che si è riservato un diritto de recompra sull’ex canterano, ceduto ai lariani per 15 milioni di euro. Le ambizioni di crescita e le potenzialità economiche del Como ormai sono note a tutte. Per questo, il club sta già trattando con il Real per eliminare questa clausola con un ulteriore indennizzo per i Blancos.

Inter, non solo Paz: nel mirino un’altra stella del Como

Il Como è consapevole di aver in squadra un talento di grandissimo valore, destinato a diventare prossimamente un uomo mercato tra i più ambiti. L’Inter si è già mossa con largo anticipo su Paz. Fondamentale, in tal senso, potrebbe essere la presenza di Javier Zanetti che, oltre ad essere un amico del padre del talento argentino (i due sono stati visti insieme a cena a Milano la settimana scorsa), ha sempre un grande ascendente su suoi connazionale.

Se il nome di Paz è già cerchiato in rosso sul taccuino dei dirigenti dell’Inter, presto potrebbe esserlo anche quello di un’altra stella del Como, cui sono bastate davvero poche per far intravedere le sue potenzialità. Si tratta di Assane Diao, attaccante che i lariani hanno prelevato dal Betis Siviglia a inizio gennaio con un investimento di 11 milioni di euro.

Già due i gol segnati da Diao con il Como in cinque presenze. Classe 2005, l’esterno spagnolo ha caratteristiche davvero intriganti (corsa e spiccata propensione per il dribbling)e può giocare anche da attaccante, particolare ulteriore che può stuzzicare l’Inter in vista dei futuri interventi nel reparto offensivo nel quale arriveranno nuovi innesti per sostituire i partenti Arnautovic e Correa. Attenzione, per l’eventuale investimento, alla valutazione di Diao che potrebbe essere decisamente superiore agli 11 milioni spesi dal Como acquistarlo a titolo definitivo.