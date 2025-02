Triplo colpo in Serie A, l’Inter li ha prenotati per giugno

Un tris da sogno, direttamente dalla Serie A, che i nerazzurri non vogliono farsi sfuggire: ecco tutti i dettagli

Beppe Marotta non ha la minima intenzione di fermarsi ed in vista della prossima stagione ha già cerchiato in rosso diversi nomi che, per la rosa di Simone Inzaghi, vengono considerati ideali.

Un sguardo approfondito ad ogni reparto, a partire dalla difesa che dovrà necessariamente essere svecchiata. Acerbi e de Vrij, a giorni compiranno rispettivamente 37 e 33 anni. Senza dimenticare il 35enne Darmian e che l’olandese potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. D’altro canto il restyling riguarderà anche la mediana, soprattutto tra le seconde linee.

E in attacco dove Taremi fino a questo momento ha abbastanza deluso. Senza contare la partenza sicura a scadenza il 30 giugno 2025 di Correa e Arnautovic. Con questo scenario sullo sfondo Marotta ha pianificato una vera e propria tripletta in Serie A: a farne le spese, tra le altre, sarebbe pure il Milan.

Inter, Marotta ne prende tre: Milan anticipato

Tre nomi, uno in particolare che piace tantissimo al Milan, da mesi. Il primo profilo che Beppe Marotta ha intenzione di portare ad Appiano Gentile in vista della prossima estate è, chiaramente, Samuele Ricci.

Il 23enne di Pontedera è arrivato al Torino dall’Empoli, nell’estate 2022, per appena 8,5 milioni di euro. Un vero affare quello messo a segno dal club di Cairo che ora si ritrova in mano uno dei centrocampisti più completi e talentuosi del panorama azzurro. Al momento Ricci, che come anticipato è seguito da lungo tempo pure dal Milan, viene valutato intorno ai 25-30 milioni di euro: il giocatore ha rinnovato, ad inizio gennaio, fino al 30 giugno 2028.

Un fattore che non renderà, di certo, più facile l’eventuale trattativa. Per quel che riguarda, invece lo stipendio, ad oggi guadagna 1,8 milioni di euro netti a stagione: per l’Inter, che ha intenzione di fargli spazio cedendo Asllani, non sarà affatto un problema. Ma Ricci è solo il primo dei tre profili che la dirigenza di Viale della Liberazione ha in mente di portare alla corte di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Inter, Nico Paz e non solo: Marotta show

Il secondo è Nico Paz, fantasista che al Como sta mostrando grande qualità e talento, doti da potenziale fuoriclasse che hanno fatto drizzare le antenne di diverse società.

L’Inter sembra però essere potenzialmente davanti a tutti. Va ricordato come il Real Madrid, che ha ceduto il 20enne argentino per appena 6 milioni di euro in estate, mantenga sia il 50% sulla futura rivendita che un’opzione di riacquisto per l’immediato futuro. Paz, d’altro canto, è già a quota 5 reti e 4 assist in 20 presenze. E Simone Inzaghi non vedrebbe l’ora di plasmarlo, mettendolo al centro del progetto nerazzurro.

Infine, fari puntati su Sam Beukema. Il centrale olandese, classe ’98, è un pilastro del Bologna di Vincenzo Italiano. 188 centimetri, abile nel gioco aereo e nell’impostazione, sarebbe il nome perfetto da affiancare a Bastoni, al centro di una rivoluzione inevitabile per la retroguardia meneghina. In questo caso si parla di almeno 25 milioni per il cartellino del centrale, che ha ad oggi 29 presenze e 2 assist vincenti all’attivo.