Un altro affare con Galliani: accordo Monza-Inter per giugno

Dopo aver piazzato Palacios e aver provato a proporre Correa, Ausilio dialoga ancora con i brianzoli: ecco chi uscirà

Il rapporto di collaborazione fra Inter e Monza può dirsi ormai consolidato. Adriano Galliani, dopo aver accolto nel club diversi ex nerazzurri (da D’Ambrosio a Di Gregorio, da Gagliardini ad Andrea Ranocchia, passando da Pirola a Sensi, continua a rivolgersi al club nerazzurro per cercare occasioni in prestito. L’ultimo affare fra i due club lombardi ha portato il classe 2003 Tomas Palacios dai colori nerazzurri a quelli biancorossi.

Il giovane argentino è arrivato subito all’esordio dal 1′: oggi stesso, a meno di settantadue ore dall’arrivo nella nuova squadra è partito titolare contro l’Hellas Verona. Colpevole sull’azione che ha portato al vantaggio degli ospiti (autogoal di Lekovic), il ragazzo ha disputato comunque una buona gara.

Ha bisogno di giocare con continuità per sciogliersi fisicamente e per prendere confidenza con il calcio italiano. Ma le primissime indicazioni esprimono dati promettenti. L’Inter spera ovviamente che il giovane sappia imporsi e che possa mettere insieme almeno una decina di gare da titolare.

Nuovo prestito al Monza: Galliani pensa alla giovane promessa nerazzurra

Intanto, fresco di rinnovo e di esordio in Champions, il giovanissimo Jacopo De Pieri ha già un po’ di richieste di prestito in Serie B e in Serie A. L’Inter ha già deciso di non farlo uscire: se ne riparlerà a giugno. E, a quanto pare, c’è già una destinazione preferita.

L’idea potrebbe essere quella di mandarlo al Monza, come fu per Valentin Carboni. Sono noti gli eccellenti rapporti tra la dirigenza nerazzurra e Adriano Galliani. Inoltre, anche l’agente del ragazzo (Beppe Riso) è ben inserito nel contesto brianzolo. Da qui l’ipotesi di un prestito secco ai biancorossi, anche in caso di retrocessione. L’alternativa sarebbe aggregarlo in U23 e farlo giocare in Serie C.

L’Inter, come capita spesso d’inverno, sta spostando vari giovani già prestati da un club all’altro, per garantire loro più spazio. I𝘀𝘀𝗶𝗮𝗸𝗮 𝗞𝗮𝗺𝗮𝘁𝗲, per esempio, si è trasferito al Modena. Il ragazzo si era aggregato quest’estate all’Aves, in Portogallo, ma è sceso in campo solo in 6 occasioni. L’accordo con il Modena, attualmente dodicesimo in Serie B, è un prestito secco.

il club nerazzurro ha richiamato anche Jan Zuberek, attaccante classe 2004. Era stato ceduto in prestito al Lecco e nella prima parte della stagione aveva messo insieme 15 presenze (solo 6 da titolare) senza riuscire a segnare. Ora si cerca una nuova sistemazione, magari sempre in Serie C. Situazione molto simile per Paolo Raimondi, portiere classe 2005. Alla Pergolettese non ha trovato spazio, e ora sarà prestato a qualche altra società che ha bisogno di un estremo difensore.

Nessuna novità sostanziale per Radu, il portiere fuori rosa che il club puntava a piazzare in questa sessione di mercato. Si era parlato di un interesse da parte dell’Al-Shabab e di un nuovo sondaggio da parte del Palermo (si dice che il portiere abbia preteso troppo d’ingaggio), ma pare che il rumeno cerchi una squadra di prima fascia. L’Inter, ovviamente, lo lascerebbe partire a zero.