L’Inter è pronta a dire sì, cessione in Turchia: tesoretto inaspettato

Il mercato dell’Inter potrebbe non chiudersi oggi. I nerazzurri pronti a un’altra cessione nei prossimi giorni

Una sessione invernale di calciomercato che si è rivelata ben più movimentata del previsto per l’Inter che ora può concentrarsi esclusivamente sui prossimi impegni di campionato a Febbraio in vista dello scontro diretto con il Napoli previsto a inizio marzo.

Palacios e Buchanan hanno lasciato i nerazzurri in prestito, trasferendosi rispettivamente al Monza e al Villarreal. Al posto del canadese è arrivato Zalewski che ha già esordito nel Derby con l’assist decisivo per il gol del pareggio di De Vrij in extremis. Proprio al termine della sfida con il Milan è arrivato un importante aggiornamento da Fabrizio Romano che ha confermato il buon esito della trattativa per Petar Sucic della Dinamo Zagabria.

Il centrocampista croato terminerà la stagione alla Dinamo per poi trasferirsi in nerazzurro in estate. L’Inter ha preceduto la concorrenza di altri top club con una proposta di 15 milioni, decisiva per assicurarsi un calciatore di talento e con ampi margini di crescita, destinato a ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu nel centrocampo del futuro.

Inter, possibile un’altra cessione: Turchia ultima chance

Il mercato dell’Inter potrebbe ancora non essere finito. Non è da escludere, infatti, un’altra possibile cessione, quella di Joaquin Correa che può concretizzarsi solo con l’eventuale approdo dell’attaccante argentino in Turchia, dove la sessione invernale di calciomercato si concluderà martedì 11 febbraio.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, Correa poteva lasciare l’Inter in anticipo, un’ipotesi che non si è concretizzata a causa dell’infortunio al polpaccio per il quale è indisponibile ormai da un mese. Un imprevisto che potrebbe complicare anche l’eventuale addio in direzione Turchia, qualora dovessero arrivare proposte in questa settimana.

Dalla possibile cessione di Correa, l’Inter risparmierà i residui costi dell’ingaggio fino a fine stagione. Al contempo però si ritroverebbe impossibilitata ad acquistare un sostituto dell’argentino, in quanto con la Turchia o altre nazioni in cui il mercato resterà ancora aperto, si possono effettuare solo cessioni dalla Serie A.

In una seconda parte di stagione alquanto densa di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Inzaghi non vorrebbe privarsi di un altro giocatore che, se recuperato al meglio, può rappresentare una buona alternativa ai titolari soprattutto a partita in corso. Correa ha dimostrato che può essere ancora utile alla causa nerazzurra nello 0-5 a Verona dello scorso novembre. Da allora però ha disputato solo altri 20 minuti con il Parma prima di infortunarsi a ridosso della Final Four di Supercoppa.