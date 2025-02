Meraviglie in Champions, l’Inter tenta il colpo greco: si chiude per 27 milioni

Occhi puntati sul talento del Bruges che ha stregato mezza Europa, costerà caro in caso di affondo estivo. Ecco in che modo può tornare utile ad Inzaghi

L’Inter abbraccia con piacere l’ottimo stato di forma in cui si ritrova ultimamente, soprattutto per il fatto che Lautaro Martínez ha ritrovato un buon rapporto con il gol e Marcus Thuram continua ad incantare con stile.

Le garanzie offerte dal tandem offensivo non sono tuttavia sufficienti per far stare Simone Inzaghi tranquillo nel lungo termine, in quell’oceano di impegno ufficiali che costringono spesso all’attuazione di ampi turnover e manovre di gestione delle energie.

A tal proposito, il tecnico piacentino chiede maggiori sforzi anche dagli altri attaccanti a sua disposizione. Soprattutto da Mehdi Taremi, finora spesso rimasto in ombra rispetto al passato, visto che non è affatto assicurata la permanenza di Marko Arnautovic.

Contando oltretutto la certa partenza di Joaquín Correa, Inzaghi avrà bisogno di rinforzi in estate. Di questo se ne occuperà la dirigenza che ad oggi è già attivamente impegnata nella ricerca di nuove leve e nella stesura di report utili a comprendere le qualità di determinati giocatori presenti sul mercato.

Sebbene non sia ancora entrato ufficialmente in orbita Inter per il futuro, di recente un centravanti ha incantato in Champions League. Al punto da attirare su di sé le attenzioni di tante big, fra le quali prima o poi potrebbe ricadere anche il club nerazzurro.

Tzolis incanta e avverte le big, potrebbe piacere all’Inter

L’identikit del calciatore corrisponde a quello di Christos Tzolis, ventitreenne greco di proprietà del Club Bruges.

Quest’ultimo – capace sia come punta di supporto che esterno d’attacco e mezz’ala offensiva – è arrivato dal Düsseldorf lo scorso anno, trovando poi ampio margine di manovra e prolificità nel massimo campionato belga di Jupiler League.

Fino a questo momento, Tzolis ha collezionato:

7 gol e 5 assist in 22 presenze in campionato;

3 gol e 2 assist in 3 presenze in coppa nazionale;

1 gol e 1 assist in 8 partite in Champions League;

1 gol in 1 presenza in supercoppa nazionale;

2604 minuti giocati.

Sulla base di questi risultati personali, è possibile che il suo nome finisca sul mercato delle grandi d’Europa già dalla prossima estate.

In caso di affondo, però, ciascuna pretendente dovrà essere consapevole del fatto che il Bruges è bottega cara. Si parla di una cifra compresa fra i 27 e i 30 milioni di euro di richiesta, per generare una plusvalenza straordinaria. Forse un tantino troppi per le esigenze nerazzurre attuali.