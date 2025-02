Botta tremenda dopo il derby: UFFICIALE, tendine ko e stagione finita

Tegola pesantissima per il club dopo l’ultima partita disputata fuori casa. Portiere fuori per il resto della stagione, l’infortunio interessa anche l’Inter

La partita più importante ai fini della classifica disputata nello scorso weekend è stata senza dubbio quella del derby della Madonnina fra Milan e Inter, terminata sull’1-1 proprio allo scadere grazie alla combinazione vincente di Nicola Zalewski e Stefan de Vrij.

Il punto guadagnato ha poi assunto ancora maggiore importanza strategica dopo l’arresto del Napoli ad opera della Roma, nella cornice serale dell’Olimpico a distanza di pochissime ore dalla precedente.

Il tutto a margine del finale di un’altra partita della medesima giornata di campionato di Serie A, giocata però di sabato. Una partita che nella zona Triveneta riveste sempre una certa importanza emotiva.

Fra Udinese e Venezia non c’è stata storia, o quasi. Perché i friulani l’hanno spuntata con tenacia sul finale, mentre i lagunari si ritrovano adesso a vivere l’incubo della zona retrocessione con ulteriore pressione addosso, a meno cinque punti dal Cagliari diciassettesimo.

Come se non bastasse, quest’ultimo derby ha lasciato il tecnico Eusebio Di Francesco con le spalle al muro anche in materia d’organico. Perché uno dei suoi elementi più utili, ovvero il giovanissimo portiere Filip Stankovic, non sarà disponibile per molto tempo a causa di un pesante infortunio.

Lesione al ginocchio per Stankovic, il Venezia vira su Radu

Il ventiduenne serbo, prelevato dal Venezia ad inizio anno dall’Inter mediante la formula del prestito con opzione di riscatto esercitabile in caso di salvezza e per il quale il club nerazzurro detiene ancora un buon 50% sulla futura rivendita, si è accasciato al suolo durante Udinese-Venezia per un fastidio al ginocchio.

Le sensazioni percepite in quei minuti sono state poi confermate nelle scorse ore dall’esito degli esami strumentali. Stankovic ha rimediato una “lesione parziale del tendine rotuleo sinistro”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club.

Sebbene il portiere di proprietà dell’Inter abbia già intrapreso il programma riabilitativo specifico, è stimato un tempo di recupero di almeno tre mesi prima di poter far rientro in gruppo. A stagione ormai pressoché data per conclusa, il Venezia ha preferito correre ai ripari ingaggiando il portiere rumeno Ionut Radu, sempre dall’Inter.